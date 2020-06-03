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В Китае сотрудников фирмы заставили есть живых червей в наказание за плохую работу (видео)
Сотрудников одной из фирм китайского города Бицзе в провинции Гуйчжоу заставили есть живых червей, а также рыб-вьюнов. Как сообщает издание Daily Mail, это стало наказанием за плохую работу — компания не достигла ожидаемых объемов продаж. Видео заснял один из работников. Слышно, как сотрудники переговариваются между собой: «В них есть паразиты?», «Конечно, есть».
При этом администрация предложила выбор — есть червей или же заплатить штраф в размере 500 юаней (около 70 долларов) и купить завтраки всем сотрудникам фирмы. Большинство сочли эту сумму слишком большой и предпочли давиться сомнительными деликатесами.
Менеджер фирмы заявил, что у них практикуются как наказания, так и поощрения. «Вы же не можете только принимать награды и не нести наказаний? Когда мы основывали эту систему никто не возражал», — заявил он. Однако сами сотрудники говорят, что сначала восприняли новую политику руководства, как шутку.
Местные власти ведут расследование.
Провинившихся сотрудников в китайских фирмах часто наказывают не менее изощренными способами — заставляют пить мочу и воду из унитазов, есть живых тараканов, целовать мусорные баки, а также бреют их наголо. Ранее «ФАКТЫ» писали, что провинившихся офисных работниц заставили ползти на четвереньках по улице
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..