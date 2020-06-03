Происшествия

В городе Запорожье продолжается расследование о смерти годовалой девочки в нелегальном детском саду. Несчастье случилось в первый же день ребенка в импровизированных «яслях» при обычной квартире. Родители ребенка говорят, что сами вызвали «скорую» на место ЧП, то есть, возможно, трагедии не случилось бы, если бы врачам позвонила хозяйка детсада сразу после ЧП.

Мать и отец, потерявшие дочку, говорят, что в тот день им поступил звонок из сада: ребенок не дышит. Прибыв на место, отец попытался сделать ребенку искусственное дыхание, но, судя по всему, момент был упущен. По предварительной версии, ребенок сильно плакал, истерика спровоцировала рвоту, и девочка захлебнулась.

«Я зашел в комнату первый, пытался сделать ей искусственное дыхание. Она (девочка) уже была еле теплая. Что она (хозяйка детсада) скрывала, сколько это все происходило — в голове не укладывается», — заявил отец девочки в программе ТСН.

Мини-детсад функционировал в многоэтажке около пяти лет, сутки пребывания стоили 200 гривен. Услугами «яслей» могли одновременно пользоваться до десяти семей. Владелица рекламировала свое заведение не как детсад, а как круглосуточную няню, поскольку документы на работу детского дошкольного учреждения не выдавались и даже не оформлялись.

Напомним, в январе 2020 года полиция в Киеве заявила, что выявила «подпольный детсад». Тогда дело развалилось, потому что родители подтвердили, что по разным причинам не получили места в обычном детсаду и добровольно оставили детей в частном доме под присмотром других взрослых.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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