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Мир кардинально изменится после пандемии коронавируса. Здоровье человека может стать новой религией, врачи — новыми святыми, а клиники по значимости поднимутся до уровня гигантов-автоконцернов. Об этом говорится в прогнозе всемирно известного немецкого футуролога Хорста Опашовски.
«Здоровье превращается в статусный символ. Оно все больше теснит потребительский образ жизни… Сегодня мы просто аплодируем врачам и медсестрам… Не удивлюсь, если завтра или в будущем они станут нашими новыми святыми, потому что здоровье приобретает статус новой религии», — отмечает футуролог в своей статье для журнала Focus.
После того как здоровье выйдет на новые уровни в системе ценностей человека, изменится и статус тех, кто отвечает за здравоохранение.
«Министр здравоохранения становится не менее важен, чем министр экономики. Клиника Charité также важна, как концерн Volkswagen, — объясняет Опашовски. — Производители только начинают открывать для себя перспективы мегарынка здравоохранения. И это ставит перед людьми уже сейчас важный вопрос: какие профессии по-настоящему ценные?».
Напомним, ранее digital-эксперт предрек после пандемии всплеск интереса к гаджетам, связанным со здоровьем, а также развитие сферы биомедицины.102
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?