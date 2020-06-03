Спорт

«Я не мог ходить»: звезда футбола ван Дейк признался, что в 20 лет написал завещание (фото)

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который после перехода в декабре 2017 года из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,5 млн евро стал самым дорогим защитником в истории футбола, признался, что еще в 20-летнем возрасте составил завещание.

Сын телемастера и сотрудницы полиции, выступая в ту пору за голландский «Гронингем», оказался в больнице с разрывом аппендикса, который вызвал перитонит и инфекцию почек. Футболист едва не умер.

«Я до сих пор помню, как лежал в этой кровати, — цитирует 28-летнего Вирджила ван Дейка издание Daily Mail. — Оказавшись в больнице, я видел только трубки вокруг себя. Мое тело было сломано, я ничего не мог поделать. В тот момент меня стали посещать худшие мысли.

Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились богу и обсуждали возможные сценарии. В какой-то момент мне пришлось подписать несколько бумаг. Это было своего рода завещание. Если бы я умер, часть моих денег отошла бы маме. Никто не хотел говорить об этом, но мы должны были сделать это. Это мог быть конец. Было очень трудно, я не мог ходить".

В 2012 году ван Дейк выступал за скромный голландский «Гронингем»

Кстати, у Вирджила есть младший брат Джордан и сестра Дженнифер. Его родители развелись, когда будущей звезде футбола было 12 лет. Дети остались с матерью и разорвали все контакты с отцом. Вирджил до сих пор предпочитает, чтобы на его футболках было написано имя, а не фамилия.

Отметим, что до перехода в «Ливерпуль», в составе которого ван Дейк в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в опросе на «Золотой мяч уступил только Лионелю Месси, футболист выступал за «Гронингем», «Селтик» и «Саутгемптон».

В браке с Рике Ноитгедагт, бросившей модельную карьеру из-за мужа, в 2014 году у Вирджила родилась дочь Нила.

Вирджил с супругой Рике

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сестра чемпиона мира по футболу Дженнаро Гаттузо умерла в 37 лет.

Фото Getty Images, Instagram

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