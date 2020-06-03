Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове

Происшествия

В харьковской истории с выпавшими из окна матерью и ее шестимесячным ребенком все еще много белых пятен. По последним данным, в момент трагедии 53-летний глава семейства тоже находился в квартире, но спал, так как все произошло около шести часов утра. Сигнал в полицию поступил в 6.15 1 июня.

«53-летний муж находился дома, он узнал о том, что случилось, только от полицейских, которые поднялись в его квартиру. Говорит, что в это время спал. Что касается старшего ребенка, то у нас нет данных о нем», — сказала в комментарии Obozrevatel спикер полиции Харьковской области Елена Баранникова.

Погибшей Яне Н. было 42 года. Предсмертной записки женщина не оставила, поэтому ее мотивы остаются загадкой. В Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, где харьковчанка училась, а потом и преподавала, говорят, что у Яны могли быть проблемы со здоровьем.

Напомним, в Харькове Яну Н. знали, как хорошего специалиста по семейному праву. В родном вузе юристка после защиты кандидатской осталась преподавать гражданское право. Женщина дважды была замужем, вместе со вторым мужем жила в квартире на 19-м этаже многоэтажки по ул. Культуры.

Фото 2gis.ua



520

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter