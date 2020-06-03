В Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен: как она выглядит

Деньги

В среду, 3 июня, в Украине вводится в обращение новая монета номиналом 10 гривен. Как сообщили в НБУ, теперь 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплачиваться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Эти монеты постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 гривен.

На аверсе монеты 10 гривен в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, указан ее номинал. На реверсе размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. В частности, она имеет гурт со специальным крупным рифлением, что позволит легко отличить ее от монет других номиналов.

В НБУ пояснили необходимость замены банкнот мелких номиналов монетами. В первую очередь это экономия средств. Дело в том, что монеты находятся в обращаются около 20−25 лет, притом что банкноты номиналом 10 гривен могут находится в обращении в среднем всего один-два года. Например, только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук непригодных банкнот номиналом 10 грн.

«Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов, — сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко. — В отличие от банкнот, их не нужно ежегодно чеканить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен».

Кстати, подобную замену в свое время успешно провели многие страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года НБУ ввел в обращение новую банкноту самого крупного номинала — 1000 гривен. А 20 мая 2020 года Нацбанк представил сувенирную банкноту этого же номинала, но изготовленную из серебра 999,9 пробы. Ее масса составляет 124,4 грамма, а одним из элементов отделки является голограмма.

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