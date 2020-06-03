- 11:58 Отбойник разрезал водителя пополам: на трассе Киев — Чоп произошла страшная авария
- 11:58 Беременная Alyosha намекнула на двойню
- 11:55 Бродвейский мюзикл для людей с проблемами слуха
- 11:48 На Львовщине за сутки коронавирус выявили у 96 человек: названы причины антирекорда
- 11:40 Под Киевом засекли сразу три фуры с львовским мусором
- 11:40 Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал
- 11:35 "Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка
- 11:34 В Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен: как она выглядит
- 11:23 Протесты в США: полицейские растрогали митингующих, встав перед ними на колени
- 11:17 Умер знаменитый президент, руководивший футбольным клубом 46 лет
- 11:10 Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове
- 11:04 Дом Гитлера превратят в полицейский участок
В Украине появилась новая монета номиналом 10 гривен: как она выглядит
В среду, 3 июня, в Украине вводится в обращение новая монета номиналом 10 гривен. Как сообщили в НБУ, теперь 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплачиваться в торговой сети или осуществлять операции в банках. Эти монеты постепенно заменят в обращении банкноты номиналом 10 гривен.
На аверсе монеты 10 гривен в центре, в обрамлении древнерусского орнамента, указан ее номинал. На реверсе размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам (диаметр, толщина и гурт) новая монета существенно отличается от монет номиналом 1, 2 и 5 гривен. В частности, она имеет гурт со специальным крупным рифлением, что позволит легко отличить ее от монет других номиналов.
В НБУ пояснили необходимость замены банкнот мелких номиналов монетами. В первую очередь это экономия средств. Дело в том, что монеты находятся в обращаются около 20−25 лет, притом что банкноты номиналом 10 гривен могут находится в обращении в среднем всего один-два года. Например, только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук непригодных банкнот номиналом 10 грн.
«Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов, — сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко. — В отличие от банкнот, их не нужно ежегодно чеканить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен».
Кстати, подобную замену в свое время успешно провели многие страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.
Стоит напомнить, что осенью прошлого года НБУ ввел в обращение новую банкноту самого крупного номинала — 1000 гривен. А 20 мая 2020 года Нацбанк представил сувенирную банкноту этого же номинала, но изготовленную из серебра 999,9 пробы. Ее масса составляет 124,4 грамма, а одним из элементов отделки является голограмма.90
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».