26.66 / 26.88 29.52 / 30.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Отбойник разрезал водителя пополам: на трассе Киев — Чоп произошла страшная авария (фото)

11:58 3 июня 2020
Отбойник пробил машину
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине вечером во вторник, 2 июня на трассе М-06 Киев — Чоп между селами Красов и Деревач. По данным общественной организации «Варта-1», Volkswagen Passat врезался в отбойник, который насквозь прошил автомобиль, вследствие чего водителю оторвало половину туловища. Напомним, в апреле на трассе под Киевом при подобных обстоятельствах погибли два человека.

В полиции Львовской области уточнили, что за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 30-летний житель Старосамборского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожный отбойник, который пронзил его насквозь. Водитель погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области пассажирский автобус врезался в дерево.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Кагарлыке

"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)

место

Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове

пропаганда

В сообщениях о задержании украинского военного в Крыму нашли нестыковки: где ошиблись пропагандисты

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер