Отбойник разрезал водителя пополам: на трассе Киев — Чоп произошла страшная авария (фото)

Происшествия

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине вечером во вторник, 2 июня на трассе М-06 Киев — Чоп между селами Красов и Деревач. По данным общественной организации «Варта-1», Volkswagen Passat врезался в отбойник, который насквозь прошил автомобиль, вследствие чего водителю оторвало половину туловища. Напомним, в апреле на трассе под Киевом при подобных обстоятельствах погибли два человека.

В полиции Львовской области уточнили, что за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 30-летний житель Старосамборского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожный отбойник, который пронзил его насквозь. Водитель погиб на месте.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харьковской области пассажирский автобус врезался в дерево.



13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter