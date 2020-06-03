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Отбойник разрезал водителя пополам: на трассе Киев — Чоп произошла страшная авария (фото)
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине вечером во вторник, 2 июня на трассе М-06 Киев — Чоп между селами Красов и Деревач. По данным общественной организации «Варта-1», Volkswagen Passat врезался в отбойник, который насквозь прошил автомобиль, вследствие чего водителю оторвало половину туловища. Напомним, в апреле на трассе под Киевом при подобных обстоятельствах погибли два человека.
В полиции Львовской области уточнили, что за рулем автомобиля Volkswagen Passat находился 30-летний житель Старосамборского района. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожный отбойник, который пронзил его насквозь. Водитель погиб на месте.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, открыто уголовное производство.
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