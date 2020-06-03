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Спорт

«Коби неприкасаемый»: граффити с погибшим Брайантом не тронули во время беспорядков в США (фото)

16:12 3 июня 2020
Граффити Коби Брайанта с дочерью

Вдова легенды НБА Коби Брайанта, который 26 января вместе с 13-летней дочерью Джианной и еще семью находившимися на борту погиб при крушении вертолета, поделилась в Twitter фотографиями граффити в память о муже, нетронутыми во время протестов в США.

Ванесса опубликовала скрин твита, который гласит: «Они знают — Коби неприкасаемый». К публикации прикреплено фото магазина с заколоченными окнами и граффити Коби между ними. В ходе протестов люди громят магазины, автомобили и вообще все, что попадается под руку, но мемориалы Коби Брайанта остаются в целости.

Напомним, что с Коби Брайантом и его дочерью 24 февраля трогательно простились на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как известно, в эти дни в США проходят массовые протесты в связи со смертью Джорджа Флойда. 25 мая чернокожий мужчина был задержан по подозрению в попытке расплатиться фальшивой 20-долларовой банкнотой в магазине. Один из полицейских около восьми минут прижимал шею Флойда к земле коленом, хотя тот повторял, что не может дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его забрали в госпиталь, где он вскоре умер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский перстень Коби Брайанта с бриллиантами ушел с молотка.

Фото Getty Images, Twitter

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