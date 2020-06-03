Израиль отказался возобновлять авиасообщение с Украиной в ближайшее время

Украина

Несмотря на снижение в Украине заболеваемости COVID-19, Израиль пока не спешит открывать границы для украинских туристов. Власти Израиля не рассматривают включение Украины в «зеленый список» безопасных стран, с которыми авиасообщение возобновится в начале июля.

«Мы посмотрели на ваши цифры — они далеки от тех, которые нам нужны. В ближайшем будущем мы не видим возможности полностью открыть сообщение между нашими странами. Возможно, надо будет вернуться к этому вопросу в следующем месяце и снова посмотреть на цифры… Нам надо будет подождать, пока цифры в Украине снизятся», — заявил в интервью РБК-Украина посол Израиля Йоэль Лион.

Кроме показателя общего числа заболевших COVID-19, Израилю не нравится малый охват украинцев тестированием. «Важный фактор — количество тестов, которые вы проводите», — добавил посол.

Напомним, на первом этапе — в начале июля — Израиль планирует открыть границы для туристов из соседних и близко расположенных стран. В «зеленый список» могут войти Черногория, объявившая о победе над коронавирусом, Сербия, Греция, Кипр, Словения. Национальный авиаперевозчик Israel Airlines не планирует возобновлять авиарейсы до конца июня.

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