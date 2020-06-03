Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров культуры и экологии

Политика

В Верховной Раде появились предложения по обновлению состава Кабинета министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил кандидата на вакантную должность министра культуры и информационной политики. Назначить предлагается Александра Ткаченко — сейчас депутата от «Слуги народа», а до прихода в Раду гендиректора «1+1».

После новой трансформации и разъединения Минэкологии и энергетики на два министерства во главе природозащитного ведомства предлагается поставить Романа Абрамовского. Претендент в министры сейчас занимает должность замглавы Минэнергетики и защиты окружающей среды. До этого был замглавы Минрегионстроя.

Еще одним постановлением предложено уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по евроинтеграции. Заменить его хотят Ольгой Стефанишиной — депутатом от партии «Голос». До прихода в Раду в 2019 году Стефанишина была замминистра здравоохранения.

Напомним, грядущие перестановки в Кабмине обсуждались 1 июня на заседании фракции «Слуга народа».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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