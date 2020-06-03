- 15:04 Беспорядки в США: Трамп хочет бросить на протестующих танки и вертолеты
- 15:00 В Украине ослабляют карантин: какие запреты снимут с 5 июня
- 14:52 Витамин С и дыхательные упражнения: киевлянка рассказала, как победила коронавирус
- 14:44 Ни стыда, ни совести: сеть возмутило видео с женщиной, воровавшей цветы с клумбы в центре Харькова
- 14:42 Попал в голову: пьяный мужчина подстрелил подростка на Днепропетровщине
- 14:38 Внучка Софии Ротару вернулась из США домой
- 14:38 СУП просит премьер-министра узаконить почтовую доставку лекарств
- 14:18 Штрафы за нарушения ПДД можно оплатить с помощью приложения: как это сделать
- 14:07 «Вырубил» на 1-й секунде боя: в сети вспомнили уникальную победу украинского боксера
- 14:04 Украина возобновляет внутреннее и внешнее авиасообщение: названы даты
- 14:03 Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров культуры и экологии
- 13:53 Минфин считает стоимость обучения в вузах по расчетам Cedos, которым ранее управлял замминистра Стадный, — СМИ
Ни стыда, ни совести: сеть возмутило видео с женщиной, воровавшей цветы с клумбы в центре Харькова
В центре Харькова работники горзеленстроя освежили клумбы и высадили новые яркие цветы. Но не все жители города оказались способны оценить этот труд. Утром в парке видели женщину, которая решила прикарманить несколько десятков цветочных саженцев.
Жители города в соцсетях признавались, что у них опускаются руки, когда видят такую неуемную страсть украсть что-то чужое.
Харьковчанку хотят вычислить по видео и заставить компенсировать украденное.
Много и тех, кто возмущается пассивностью автора видео. Зафиксировать нарушение — это правильный поступок, но еще более правильный — пресечь хулиганство.
Напомним, ранее в Николаеве засняли на видео, как женщина пенсионного возраста ворует привезенную тротуарную плитку. А в парке «Победа» в Киеве вандалы украли цветы с клумб и декоративные элементы.126
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.