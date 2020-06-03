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Происшествия

Ни стыда, ни совести: сеть возмутило видео с женщиной, воровавшей цветы с клумбы в центре Харькова

14:44 3 июня 2020
женщина

В центре Харькова работники горзеленстроя освежили клумбы и высадили новые яркие цветы. Но не все жители города оказались способны оценить этот труд. Утром в парке видели женщину, которая решила прикарманить несколько десятков цветочных саженцев.

Жители города в соцсетях признавались, что у них опускаются руки, когда видят такую неуемную страсть украсть что-то чужое.

Харьковчанку хотят вычислить по видео и заставить компенсировать украденное.

Много и тех, кто возмущается пассивностью автора видео. Зафиксировать нарушение — это правильный поступок, но еще более правильный — пресечь хулиганство.

Напомним, ранее в Николаеве засняли на видео, как женщина пенсионного возраста ворует привезенную тротуарную плитку. А в парке «Победа» в Киеве вандалы украли цветы с клумб и декоративные элементы.

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