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Потепление идет вместе с грозами: какой будет погода в Украине 4 июня
В четверг, 4 июня, в Украине по-прежнему будут идти дожди, а местами и с грозами. Правда, потеплеет.
«Лето понемногу собирается с мыслями и готовится не только к человеческому потеплению, но еще и позаботится о типичных сезонные подарочках — грозах», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и уточняет, что грозовые дожди пройдут в большинстве областей страны. При этом, по ее словам, во время гроз местами возможен град.
В восточных и южных областях осадки не ожидаются. Исключение — Одесская область, где днем в четверг возможен дождь.
Ветер — юго-западный, 5−10 м/с, температура воздуха днем повыситься до + 17 + 22 градусов. Ночью будет по-прежнему прохладно — до + 5 + 10 градусов, на юге — до +13 градусов.
В Киеве 4 июня ожидаются дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер, а в отдельных районах — град. Ближайшей ночью в столице + 8 + 10 градусов, днем потеплеет до + 18 + 20 градусов.
«К концу недели потепления в Украине усилится, столбики термометров будут достигать + 20 + 28 градусов, а выходные на юге, на востоке и в Днепропетровской области местами — до +30 градусов… Лето начинается», — обещает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что 7 июня, на Троицу, Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».82
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