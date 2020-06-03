Общество и люди

Потепление идет вместе с грозами: какой будет погода в Украине 4 июня

В четверг, 4 июня, в Украине по-прежнему будут идти дожди, а местами и с грозами. Правда, потеплеет.

«Лето понемногу собирается с мыслями и готовится не только к человеческому потеплению, но еще и позаботится о типичных сезонные подарочках — грозах», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и уточняет, что грозовые дожди пройдут в большинстве областей страны. При этом, по ее словам, во время гроз местами возможен град.

В восточных и южных областях осадки не ожидаются. Исключение — Одесская область, где днем в четверг возможен дождь.

Дожди

Вероятность гроз

Ветер — юго-западный, 5−10 м/с, температура воздуха днем повыситься до + 17 + 22 градусов. Ночью будет по-прежнему прохладно — до + 5 + 10 градусов, на юге — до +13 градусов.

В Киеве 4 июня ожидаются дожди с периодическими грозами. При грозе возможен порывистый ветер, а в отдельных районах — град. Ближайшей ночью в столице + 8 + 10 градусов, днем ​​потеплеет до + 18 + 20 градусов.

«К концу недели потепления в Украине усилится, столбики термометров будут достигать + 20 + 28 градусов, а выходные на юге, на востоке и в Днепропетровской области местами — до +30 градусов… Лето начинается», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что 7 июня, на Троицу, Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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