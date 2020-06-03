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Настоящая жара: синоптик рассказала о погоде на Троицу
В воскресенье, 7 июня, на которое в этом году приходится христианский праздник Троица, в Украине будет по-летнему жарко.
«Украина будет одной из самых теплых в Европе», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и публикует соответствующую карту.
Если этот прогноз подтвердиться, то на юге страны ожидается до +27 +29 градусов, а на западе и в центре — до +23+24 градусов.
А Укргидрометцентр прогнозирует в этот день дожди с грозами. Исключение — восточные и южные регионы Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», май 2020 года в Киеве был признан самым холодным за последние 20 лет.
А в высокогорье Карпат в начале лета все еще лежит снег и наблюдаются минусовые температуры.93
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