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Общество и люди

Настоящая жара: синоптик рассказала о погоде на Троицу

12:29 3 июня 2020
Облачная погода
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 7 июня, на которое в этом году приходится христианский праздник Троица, в Украине будет по-летнему жарко.

«Украина будет одной из самых теплых в Европе», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и публикует соответствующую карту.

Если этот прогноз подтвердиться, то на юге страны ожидается до +27 +29 градусов, а на западе и в центре — до +23+24 градусов.

А Укргидрометцентр прогнозирует в этот день дожди с грозами. Исключение — восточные и южные регионы Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», май 2020 года в Киеве был признан самым холодным за последние 20 лет.

А в высокогорье Карпат в начале лета все еще лежит снег и наблюдаются минусовые температуры.

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