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Настоящий рэкет: новые подробности разборок на «7-м километре» в Одессе (видео)
«Попытки вымогательства с торговца на рынке «7-й километр», — так охарактеризовал инцидент со стрельбой во вторник, 2 июня, в Одессе заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Об этом он заявил в среду, 3 июня, отвечая на вопросы тележурналистов у здания Верховной Рады.
«В целях самозащиты владелец торгового павильона использовал устройство для отстрела резиновых пуль. Сразу же выехала полиция и задержала, если не ошибаюсь, четырех бандитов, которые его терроризировали. Они понесут ответственность за рэкет и вымогательство. Таким образом, полиция отреагировала на правонарушение», — сказал Геращенко.
(На видео с 4:30)
Вместе с тем в СМИ появилась версия о том, что в результате стрельбы на рынке «7-й километр» госпитализированы гражданин Российской Федерации и гражданин Сирии.
«У мужчин (1977-го и 1990 годов рождения) диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и травматические пулевые ранения различных частей тела», — сообщает УНН.
Также тиражируется версия о том, что поводом к нападению стала якобы ссора продавца магазина, который принадлежит семье граждан Украины сирийского происхождения, с менеджером соседней торговой точки — из-за неправильно припаркованной машины.
Приводятся слова владельца торгового павильона: «Подруга этого менеджера неудачно поставила свое авто. Оно мешало людям. Продавец нашего магазина тканей, 25-летний парень, вежливо попросил чуть переставить машину. Менеджер, 40-летний мужчина, устроил скандал, а потом побил нашего продавца».
По его словам, он попытался поговорить с конфликтными соседями, но вместо понимания «натолкнулся на хамство».
В региональном главке Нацполиции заявление замминистра не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сеть выложили видео с одесского рынка «7-й километр», где 2 июня произошло ЧП со стрельбой. Снимавший ролик был возмущен: «Девяностые возвращаются или они никуда и не уходили?»
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