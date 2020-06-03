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Наконец-то настоящее лето: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Начало лета не порадовало украинцев теплой погодой, к тому же практически всю страну залило дождями. А в Карпатах даже выпал снег. Впрочем, некоторые синоптики обещают, что в воскресенье, 7 июня, на Троицу, в Украину придет настоящая жара.
«ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков, долго ли продержится теплая погода.
Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца этой недели мы перейдем в лето.
— Температура на западе и севере страны поднимется до 20−25 градусов, а в центральных областях — до 30. В южных и восточных регионах может быть даже 30−33 градуса тепла, — говорит Наталья Голеня. — Дожди, конечно, будут, но в основном кратковременные, с грозами. В ближайшие дни осадки ожидаются во всех областях, кроме юго-восточного региона. А дальше кратковременные осадки в дневное время возможны в западных и северных областях.
В четверг, 4 июня, грозовые дожди пройдут практически по всей стране (кроме Крыма), скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в большинстве областей Украины столбики термометров будут показывать плюс 17−19, а в Харьковской, Луганской и Николаевской областях ожидается 20−22 градуса тепла.
В пятницу, 5 июня, грозы возможны во всех регионах страны, кроме юга, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на Сумщине столбики термометров покажут плюс 19−20, а на юге воздух прогреется до 25 градусов тепла.
В субботу, 6 июня, грозовые дожди возможны на западе и севере страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных регионах ожидается плюс 22−24 градуса, а в восточных может потеплеть до 27 градусов.
В воскресенье, 7 июня, грозы возможны на западе, севере и в центре страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе термометры покажут плюс 22−24 градуса, а на востоке Украины температура может подняться до 28−29 градусов.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что начало лета принесет тепло, в некоторые дни будет очень жарко. «С середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди. Вторая декада июня пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала снизится температура, далее — усилятся дожди, ожидаются шквалы и град. К концу второй десятидневки месяца осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко».
Напомним, что ранее Владимир Деркач в прогнозе на нынешнее лето, сказал, что лето будет жарким, но с дождями и градом.169
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