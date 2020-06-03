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УЕФА в день рождения Реброва вспомнил его невероятный гол в Лиге чемпионов (видео)
В среду, 3 июня, знаменитому в прошлом форварду киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне главному тренеру действующего чемпиона Венгрии «Ференцвароша» Сергею Реброву исполнилось 46 лет.
По случаю дня рождения знаменитого футболиста официальный русскоязычный канал УЕФА в Twitter опубликовал невероятный по красоте гол украинца в ворота норвежского «Русенборга» в Лиге чемпионов 29 февраля 2000 года в Киеве.
Напомним, что Сергей Ребров, выступая за «Шахтер», «Динамо», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Рубин» и сборную Украины, в 652 матчах забил 245 мячей. На тренерском поприще специалист в 2014—2017 годах возглавлял киевское «Динамо», затем год работал в Саудовской Аравии с «Аль-Ахли», а с 2018-го успешно трудится в венгерском «Ференцвароше», который, кстати, близок к очередному титулу в возобновившемся чемпионате страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4-летний сын Сергея Реброва Никита «зажег» на трибуне во время спарринга «Ференцвароша».
Фото ФК «Динамо»275
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