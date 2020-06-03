26.64 / 26.86 29.53 / 30.00
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

УЕФА в день рождения Реброва вспомнил его невероятный гол в Лиге чемпионов (видео)

19:07 3 июня 2020
Динамо&nbsp;— Русенборг

В среду, 3 июня, знаменитому в прошлом форварду киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне главному тренеру действующего чемпиона Венгрии «Ференцвароша» Сергею Реброву исполнилось 46 лет.

По случаю дня рождения знаменитого футболиста официальный русскоязычный канал УЕФА в Twitter опубликовал невероятный по красоте гол украинца в ворота норвежского «Русенборга» в Лиге чемпионов 29 февраля 2000 года в Киеве.

Напомним, что Сергей Ребров, выступая за «Шахтер», «Динамо», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Рубин» и сборную Украины, в 652 матчах забил 245 мячей. На тренерском поприще специалист в 2014—2017 годах возглавлял киевское «Динамо», затем год работал в Саудовской Аравии с «Аль-Ахли», а с 2018-го успешно трудится в венгерском «Ференцвароше», который, кстати, близок к очередному титулу в возобновившемся чемпионате страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4-летний сын Сергея Реброва Никита «зажег» на трибуне во время спарринга «Ференцвароша».

Фото ФК «Динамо»

275

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

взят под стражу

Обстрелял из автомата и бросил гранату: в Ровно объявили подозрение мужчине, пытавшемуся убить судью

Александр Лукашенко

Лукашенко неожиданно уволил правительство Беларуси в полном составе

Рука торчит из земли

Связанный по рукам и ногам мужчина был похоронен заживо, но сумел выбраться из могилы

Пробирка с пробой на коронавирус

В Швеции признали, что совершили ошибку, отказавшись от карантина — на фоне рекордной смертности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер