Бывший клуб футболиста сборной Украины Калитвинцева изгнан из еврокубков на один сезон

Спорт

Шестикратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Турции «Трабзонспор» отстранен УЕФА от участия в еврокубках на один сезон. Клуб, цвета которого в конце 1990-х защищал экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Юрий Калитвинцев (еще раньше там выступали бывшие игроки «Черноморца» Виктор Гришко, Юрий Шелепницкий и Сергей Гусев), пропустит один из еврокубковых турниров, которые пройдут в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.



В июле прошлого года «Тразборспор» нарушил правила финансового фэйр-плей. Позже клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, однако не смог выполнить его условия.

По иронии судьбы, «Трабзонспор» лидирует в чемпионате Турции, который возобновится 12 июня. Команда из Трабзона по дополнительным показателям опережает «Истанбул Башакшехир» и на три очка — «Галатасарай».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках на два сезона.

Фото Twitter ФК «Трабзонспор»



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