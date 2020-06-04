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Врач-стоматолог представился хирургом и изуродовал женщине грудь
Случаи, когда люди в результате действий врача страдают пациенты, нередки в любой стране мире. Особенно печальный характер они приобретают тогда, когда люди, пытаясь сэкономить время и деньги, доверяют свое здоровье неизвестным «специалистам».
О своем незавидном опыте в этой сфере рассказала жительница Техаса по имени Тиа, которая стала героиней популярного на американском ТВ шоу Botched! («испорченные»), в котором пластические хирурги с мировым именем исправляют работы своих менее компетентных и честных коллег.
Когда Тиа была 18-летней девушкой, то впервые решила увеличить грудь, рассказывает Daily Mail.
В те годы девушка работала фитнес-моделью и хотела, чтобы окружающие обращали на нее больше внимания,
По совету своей коллеги она обратилась к местному хирургу, у которого были хорошие отзывы. Он увеличил ей грудь до 4 размера.
Девушка была не очень довольна результатом проведенной процедуры и потребовала, чтобы хирург сделал расстояние между ее грудями меньше, — возможно, в таком случае они смотрелись бы более естественно.
Но при этом Тиа пришла в настоящий шок, когда узнала, что врач на самом деле — стоматолог, который решил немного «попрактиковать», поэтому и предложил более низкую цену.
Спустя время она нашла другого хирурга, который согласился помочь ей с проблемой. И снова неудача: Тиа не попросила специалиста показать свою лицензию и лишь после манипуляции узнала, что у него нет нужных документов.
Второй горе-хирург неправильно установил импланты, из-за чего они начали оттягивать грудь вниз и даже изменять свое положение внутри тканей.
К счастью, специалисты из телешоу помогли американке избавиться от проблемы. Пластические хирурги удалили поврежденные импланты и на время вставили женщине новые — наполненные не силиконовым гелем, а капсулированным воздухом, что сильно уменьшает их вес.
В дальнейшем, когда грудные мышцы Тиа придут в норму, специалисты установят ей обычные импланты желаемого размера.
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