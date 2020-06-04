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Больше никакой толерантности: полиция Нью-Йорка жестко разогнала мирную акцию протеста (фото, видео)

12:01 4 июня 2020
Арест демонстрантов в Нью-Йорке

Ночью 4 июня полиция Нью-Йорка очень жестко разогнала участников мирной акции протеста против расизма. Как и в других городах США, она была организована после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции.

Накануне шеф нью-йоркской полиции Теренс Монахан предупредил, что стражи порядка больше не намерены проявлять толерантность в отношении тех, кто нарушает комендантский час, введенный по распоряжению мэра Билла де Блазио. Согласно этому приказу в Нью-Йорке запрещено находиться на улице с 20:00 до 09:00.

Де Блазио заявил, что вынужден пойти на такие меры после четырех ночей массовых беспорядков. Мэр уважает гражданскую позицию жителей Нью-Йорка и сам выступает против расизма, однако он должен обеспечить безопасность в городе.

Однако участники акций протеста решили не расходиться. Десятки людей сели на землю недалеко от дома мэра несмотря на сильный дождь. Они вели себя мирно. Но это не остановило полицию.

Особенно жарко ночью было в Бруклине. Там произошли столкновения между демонстрантами и стражами порядка.

В итоге к утру в Нью-Йорке полиция арестовала 90 человек. Им будут предъявлены обвинения в нарушении комендантского часа. Некоторых также обвинят в неповиновении полицейским при исполнении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что всего за щесть дней массовых протестов в США были арестованы более 2 000 их участников. Погибли 11 человек, в том числе представители силовых структур.

Фото Getty Images

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