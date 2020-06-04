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Рекордный подъем: сразу три украинца хорошо заработали на футболе
В Parimatch сообщили о крупных выплатах игрокам, которые угадали результат матча премьер-лиги «Шахтер» — «Динамо». Матч стал самым громким спортивным событием в Украине после карантина и ожидаемо привлек внимание болельщиков. А для троих из них игра оказалась особенно удачной. Счастливчики из разных городов выиграли шестизначные суммы: IVAN Z** - 720 233 грн, VLADIMIR P** - 510 000 грн и ANTON O** - 301 430 грн.
Несмотря на огромные суммы выплат, в Parimatch подтвердили, что игрокам уже зачислили средства на счет. В компании также сообщили, что все игроки регулярно делают ставки на футбол, в частности УПЛ. Крупные ставки герои прошлых выходных совершают нечасто, но здесь, видимо, шестое чувство подсказало правильный выбор. Фамилии клиентов в компании не разглашают, соблюдая закон о безопасности личных данных.
Ставки на спорт уже давно стали неизменным спутником крупнейших спортивных событий. После возобновления соревнований игроки с двойной энергией бросились играть. Социологические исследования показывают, что украинцы играют больше для удовольствия, чем для заработка. Так, один ходит в театр, а другой — «заряжает» на победу «Барселоны». Но сумма выигрыша по-прежнему является мерилом результата.
Спортивные соревнования возобновились в мае, и всех нас ожидает не только жаркое лето, но и плотный осенний график игр, а значит, у всех есть хорошая возможность разнообразить досуг и заработать на своих знаниях. К тому же «Динамо» и «Шахтер» сыграют еще один раз в этом сезоне в начале июля. Этот матч станет отличной возможностью сделать ставку и выиграть крупную сумму.104
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