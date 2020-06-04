В Лондоне уличные банды попытались прорваться в резиденцию Бориса Джонсона (фото, видео)

Мир

Вечером 3 июня в Лондоне не менее 200 человек, одетых преимущественно в черное, попытались прорваться в резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Их остановила полиция. Нападавшие бросали стражей порядка камни, стеклянные и пластиковые бутылки. Многие из них были вооружены металлическими прутьями.

Полиция с трудом отбила нападение. Были арестованы 13 человек. Лондонские власти утверждают, что нападавшие не имеют никакого отношения к демонстрантам, которые два дня подряд проводили в Лондоне массовые акции протеста против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны») и Justice For George Floyd («Правосудие для Джорджа Флойда»). Британцы первыми присоединились к протестам, охватившим Соединенные Штаты после убийства безоружного темнокожего офицером полиции в Миннеаполисе 25 мая. Полиция уверена, что на Даунинг-стрит бесчинствовали члены уличных банд, которые наводят страх на жителей британской столицы уже больше года. Они воспользовались протестными акциями, стремясь показать, что именно они являются хозяевами на лондонских улицах.

Утром 3 июня Джонсон обратился к соотечественникам в связи со сложившейся ситуацией. «Мы скорбим по Джорджу Флойду. Лично я возмущен о опечален тем, что с ним произошло. И я хочу сказать президенту Трампу и всем американцам от имени Британии. Я не думаю, что расизму — уверен, что эту точку зрения разделяет подавляющее большинство людей во всем мире — расовому насилию есть место в нашем обществе», — заявил британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что у людей есть безусловное право протестовать. «Но я призываю всех протестовать мирно, соблюдая правила социального дистанцирования. Жизнь каждого человека важна. Жизнь черных важна. Но мы должны бороться и с коронавирусом тоже», — сказал премьер-министр.

В лондонской мирной акции протеста приняли участие не менее 15 тысяч человек. Было два главных места сбора — Трафальгарская площадь и Гайд-парк. Ни о каком социальном дистанцировании речь не идет. Далеко не все участники акции были в защитных масках. В ряде случаев противостояние демонстрантов и полиции перерастало в стычки. Ранения получили несколько полицейских. В них попали стеклянные бутылки. Также серьезную травму получил один из телеоператоров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в лондонской демонстрации приняли участие известный актер Джон Бойега («Звездные войны») и популярный певец Лиам Пейн из группы One Direction. Бойега обратился к собравшимся с эмоциональной речью.

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