- 16:41 Львовская область на неделю отложила смягчение карантина
- 16:35 «Немного интриги»: в «Слуге народа» заговорили о выдвижении женщины на пост мэра Киева
- 16:22 Заковывали, привязывали к кроватям и избивали: в Одессе задержана группа лжереабилитологов
- 16:16 Советник председателя Сумского облсовета предложил Владимиру Зеленскому назначить его главой Киевской ОГА
- 16:15 В австрийской бундеслиге футболист забил гол-шедевр ударом через себя
- 16:14 В России подали в суд на Светлану Лободу
- 16:12 В перестрелке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева: выяснились новые детали
- 15:59 В Киеве не хватает донорской крови
- 15:59 Скандал с ядом: Чехия высылает двух сотрудников посольства России
- 15:45 Водителя киевского трамвая зверски избили толпой за просьбу надеть маски: инцидент попал на видео
- 15:38 Лобовой таран под Николаевом: погибший и трое травмированных, включая беременную женщину
- 15:24 Евросоюз продлит запрет на въезд иностранцев: что об этом известно
В австрийской бундеслиге футболист забил гол-шедевр ударом через себя (видео)
Настоящим украшением поединка возобновившегося чемпионата Австрии по футболу между «Штурмом» и «Вольфсбергером» (1:2) стал супергол форварда гостей Шона Вайссмана.
На 44-й минуте матча (при счете 0:0) 24-летний израильский нападающий «Вольфсбергера» в падении через себя метров с 14 нанес шикарный удар, и мяч залетел в верхний угол ворот «Штурма». Вполне возможно, что гол-красавец израильтянина окажется в числе претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА.
Отметим, что в 22 играх сезона Вайссман забил 23 мяча и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров австрийской бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на пять голов. А команда форварда сборной Израиля идет второй, на пять очков отставая от лидирующего в топ-шестерке «Зальцбурга».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист в чемпионате Фарерских островов забил четыре гола за 14 минут.
Фото Instagram113
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...