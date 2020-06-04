Спорт

В австрийской бундеслиге футболист забил гол-шедевр ударом через себя (видео)

Настоящим украшением поединка возобновившегося чемпионата Австрии по футболу между «Штурмом» и «Вольфсбергером» (1:2) стал супергол форварда гостей Шона Вайссмана.

На 44-й минуте матча (при счете 0:0) 24-летний израильский нападающий «Вольфсбергера» в падении через себя метров с 14 нанес шикарный удар, и мяч залетел в верхний угол ворот «Штурма». Вполне возможно, что гол-красавец израильтянина окажется в числе претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА.

Отметим, что в 22 играх сезона Вайссман забил 23 мяча и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров австрийской бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на пять голов. А команда форварда сборной Израиля идет второй, на пять очков отставая от лидирующего в топ-шестерке «Зальцбурга».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист в чемпионате Фарерских островов забил четыре гола за 14 минут.

Фото Instagram

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