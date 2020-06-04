Происшествия

В истории с 12-летним водителем, накануне разъезжавшим по Одессе на автомобиле, появились любопытные подробности. Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, патрульные получили ориентировку о задержании BMW, за рулем которого может находиться подросток. Около 22:00 3 июня они заметили эту машину на улице Святослава Рихтера. Автомобиль двигался в направлении улицы Центральный аэропорт.

На требование остановиться водитель не реагировал. Более того, всячески нарушая правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации, двинул вперед. При этом проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не обращал внимания на дорожную разметку и знаки.

Исходя из того, что рулем малолетний, патрульные не стали применять табельное оружие и выставлять на дороге «ежи». Только осуществляли отвод транспорта и преследовали нарушителя, всячески пытаясь уговорить его «сдаться». Тем более что BMW явно был неисправным — дымился, двигатель глох.

В результате юный водитель на повороте не справился с управлением, BMW врезался в бордюр и остановился. Тогда с помощью очевидцев удалось высадить боковое стекло и вытянуть упиравшегося малолетку наружу. На место вызвали родителей, следственно-оперативную группу и представителей ювенальной превенции.

Как утверждают в полиции, подросток похитил ключи от иномарки у своего знакомого. Более того, выяснилось, что юный житель Суворовского района Одессы является фигурантом десятка уголовных дел, из которых восемь — уже в суде. Мальчик проходит по кражам (телефонов, кошельков и пр.), а зимой… угнал Nissan.

Как сообщали 21 февраля «ФАКТЫ», тогда в полицию обратился 29-летний владелец иномарки, забывший ключи в машине, припаркованной на той же улице Святослава Рихтера. Позднее Nissan обнаружили за пять кварталов от места угона — покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

Тогда в полиции заявили, что открыли уголовное производству по факту угона, а в отношении подростка, который, к слову, воспитывается в благополучной семье, примут принудительные меры воспитательного характера.

Но, видно, воспитание не удалось — только в этом году его родители привлекались к административной ответственности восемь раз, а за «покатушки» подростка на BMW будет девятый админпротокол. Теперь, говорят, будут решать вопрос о помещении юного «Шумахера» в специализированное учреждение воспитательного типа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США пятилетний мальчик на машине родителей поехал покупать себе Lamborghini. Ребенок успел отъехать на пять километров от дома, с собой у него было три доллара.

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