«Могу и психануть!»: откровенные признания самой яркой пары реалити «Наречена для тата»

Шоу-бизнес

5 июня на канале СТБ стартует третий сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку. (О втором сезоне шоу читайте здесь.) Накануне выхода первого выпуска «ФАКТЫ» пообщались с одной из самых ярких пар проекта Таней и Юрой Шпильками. Участники первого сезона смогли не только сохранить отношения, но и стать семьей и родителями еще одного ребенка. Отношения Тани и Юры начали стремительно развиваться после окончания реалити. Таня переехала из родных Черкасс в дом к Юрию и его восьмилетнему сыну Юрчику в село Майдановка. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а год назад у них появился еще однин малыш. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Таня и Юра откровенно рассказали о своих чувствах, сложностях быта и отношениях с сыновьями.

— Таня, Юра, что было самым сложным за период проекта?

Таня: Мне было непросто в принципе решиться на участие в нем. Потом нервничала, когда меня везли к Юре домой. Все думала: какой он, как выглядит, появится ли между нами симпатия? Я боялась увидеть неподходящего мне человека — внешне, по духу, да элементарно по росту и весу (смеется. — Авт.). Я бы сразу это поняла, если бы не произошло коннекта. Но, слава Богу, этого не случилось и Юра мне понравился буквально с первого взгляда. Был еще один незабываемый момент — финал, когда нам нужно было озвучить друг другу решение, оставаться вместе или нет. До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по коже…

Юра: А я бы не сказал, что мне было сложно решиться на участие в проекте. Скорее переживал, кто же к нам с Юрчиком приедет. Не будет ли эта девушка придирчива, сможет ли она стать частью нашей жизни в селе? Позже понял, что встретил именно такую — понимающую, с чистой душой. Знаете, на проекте бывало, что мы с Таней забывали о том, что нас снимают, и просто отдавались чувствам.

— Значит, влюбленность между вами быстро вспыхнула?

Таня: Я не то чтобы ждала «химию». Моя симпатия рождалась постепенно. Но в день финала уже испытывала влюбленность и уверенность, что дальше по жизни мы пойдем вместе.

Юра: Бывает, что с первого взгляда появляется лишь увлечение, а вот любовь приходит со временем. Большая симпатия к Тане у меня появилась где-то к середине проекта, когда мы раззнакомились и узнали друг друга лучше. Сама же любовь родилась, когда начали жить вместе после реалити.

— Таня быстро нашла общий язык с вашим сыном?

— Понятно, что влиться в жизнь ребенка, который рос без мамы, сложно. Да, Юрчик умеет молчать и слушать, но характер он тоже может показать. Тане пришлось запастись терпением, чтобы завоевать доверие сына, но она это сделала!

Таня: Понятно, одинокой молодой девушке сразу завоевать симпатию 8-летнего ребенка тяжело. К моменту нашей встречи у него уже был сформирован характер. Но я к Юрчику всегда относилась с чистой душой и открытым сердцем, с желанием стать для него мамой. И ребенок это, видимо, чувствовал. Мне хотелось, чтобы Юрчик рос в счастливой полноценной семье. Мое желание и помогло нам сблизиться. А потом у нас появился Артурчик, это дало старшему новые чувства.

— Как Юра отреагировал, узнав, что вы ждете ребенка?

— Бурной реакции или шока ни у кого не было. Мы ведь, можно сказать, планировали и очень ждали этого. Активно занимались вопросом (смеется. — Авт.).

Юра: Я человек довольно сдержанный в своих эмоциях. Честно, почему-то предвидел, что вскоре после свадьбы мы узнаем: Таня в положении. Конечно же, я был рад. Во мне росла любовь с каждым днем все больше, особенно после первого УЗИ.

— Говорят, у вас с Таней была пышная свадьба!

— Да, наверное, человек на восемьдесят. Мы праздновали в Звенигородке. Кстати, в том же баре, который зрители видели еще в выпусках «Наречена для тата».

Таня: Знаю, что сейчас организовывают модные выездные церемонии, но у нас все было иначе и в чем-то проще. Свадьба — традиционная украинская. Кража невесты, гулянье в кафе, песни, гости. Все остались довольны и хвалили праздник.

— Долго пришлось притираться друг к другу в быту?

Таня: Ой, в чем-то мы до сих пор притираемся. Это вечная тема (смеется. - Авт.). Но мы стараемся разговаривать и все обсуждать. Если есть какой-то непонятный момент, объясняем позицию каждого и находим компромисс. Ведь все мы разные люди. Главное — уважать и принимать друг друга такими, как есть. Стараемся, чтобы нам двоим было хорошо.

Юра: Не скрою, я вспыльчив. И если запланировал себе на день какую-то работу и в эти планы не входят бытовые дела, то могу немного психануть. Но потом выдыхаю и успокаиваюсь. Спасибо Тане, что она подливает мне не масло в огонь, а воду. Благодаря ей я перестаю нервничать.

Таня: Да, Юра вспыльчив, и, если бы я в ответ тоже сразу «взрывалась», наверное, у нас ничего бы не вышло.

— Вы говорили, что вне проекта вряд ли когда-то встретились бы…

— Верю, что это судьба. Ведь мы с Юрой родились и жили в разных уголках Украины. Юра из Закарпатья, а я из Луганска. Но судьба не просто так нас свела. Поэтому и довольно быстро сложились наши отношения.

Юра: Нам многие говорят, что мы похожи. Думаю, что встреча была предначертана судьбой. Часто обсуждаем это с Таней. Шутим, что проект был создан для того, чтобы мы с ней встретились.

— До сих пор признаетесь жене в любви?

— Не могу сказать, что постоянно говорю о чувствах. Я считаю, что доказывать любовь нужно не словами, а поступками.

Таня: Юра сдержан в проявлении своих чувств, это правда, даже после появления в семье еще одного сына (смеется. — Авт.). Он старается меня баловать. Но мне и самой не составляет труда сказать Юре о своих желаниях.

— Что самое важное в счастливых отношениях?

Юра: Взаимопонимание. Когда люди друг друга не слышат, когда каждый гнет свою линию, нет компромиссов, ничего хорошего из этого не выйдет. Важно слышать друг друга и уважать.

Таня: Сразу видно, что мы муж и жена (смеется. — Авт.). Я хотела сказать то же самое. Важно друг друга слышать, а без уважения здесь никак. У нас, как и в любой нормальной паре, возникают сложности. Но только по причине того, что где-то друг друга не услышали. Мы говорим, исправляемся, идем навстречу и таким образом поддерживаем наши теплые отношения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что из пяти пар — участников второго сезона в дальнейшем продолжили строить отношения Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко.

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