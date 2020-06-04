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СМИ призывают уволить главу Госгеонедр Опимаха из-за продажи Дома книги во Львове
Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах приказал оценить для подготовки к возможной продаже старинный Дом книги (Дом Шпрехера) на площади Мицкевича, 8 во Львове, который является памятником архитектуры. Его в условиях падения рынка недвижимости и карантина могут продать за бесценок — 2 млн долларов, при том, что здание стоит как минимум 10 млн. Об этом сообщает газета «Правдошукач».
Газета опубликовала приказ Опимаха о заключении договора с оценщиком имущества — ООО «ВЕР-ТАС», которое получит 30 тыс. гривен за оценку стоимости «здания, расположенного в г. Львове, пл. Мицкевича А, дом 8, общей площадью 8273,8 кв. м (Памятник архитектуры)».
В статье назван подозрительным факт, что договор с оценщиком заключается без конкурса, причем оценивать здание во Львове будет фирма из Харькова.
Журналисты отмечают, что намерения продать здание подтверждаются пресс-релизом НАК «Недра Украины», в котором говорится, что только продажа исторического здания как наиболее ликвидного актива ДП «Западукргеология» поможет спасти от банкротства это дочернее предприятие НАК «Недра Украины» и погасить долги в размере 50 млн гривен.
«Пресс-релиз оставляет за скобками причины плачевного финансового состояния предприятия, а именно политику Госгеонедр — лишение предприятия лицензий на разработку полезных ископаемых, передача этих лицензий частным бизнес-структурам» ,— говорится в статье.
Газета ссылается на заявление депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука о том, что глава Госгеонедр Роман Опимах должен быть уволен как ставленник олигарха Пинчука, разваливший геологическую отрасль и поддерживающий коррупционные схемы — в том числе продажу Дома книги, которая не предусмотрена решением суда о санации ДП «Западукргеология».
В статье под заголовком «Почему глава Госгеонедр Роман Опимах за бесценок продает Дом книги во Львове» журналисты призывают общественность и правоохранителей обратить внимание на действия руководства Госгеонедр и НАК «Недра Украины».41
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