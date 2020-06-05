Судивший Украину арбитр ФИФА показал средний палец темнокожему футболисту (видео)

Спорт

Футбольный арбитр ФИФА из Латвии Андрис Трейманис, в свое время судивший матчи с участием «Зари», «Шахтера» и сборной Украины, едва избежал громкого скандала и обвинений в расизме.

На 75-й минуте товарищеского матча между рижскими РФШ и «Ригой» (2:0) рефери удалил с поля темнокожего игрока РФШ Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника. При этом Трейманис вместе с красной карточкой показал ивуарийцу… средний палец. Стоп-кадры трансляции моментально попали в публичное пространство — без соответствующих пояснений. Можно было понять увиденное так, будто уже арбитр оскорбил футболиста, послав его подальше, сообщает pressball.by.

Чтобы доказать свою невиновность, 35-летнему служителю Фемиды пришлось публично объяснить свои действия.

«Я получил много звонков и сообщений, — заявил Андрис Трейманис в ролике, опубликованном на его странице в Facebook. — Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем — его партнерам и тренерам — стало ясно, за что применена красная карточка. Так я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот».

Отметим, что Андрис Трейманис уже в 25 лет стал рефери ФИФА. Украинским болельщикам он памятен по матчам Украина — Словакия (2:1), «Заря» — «Шарлеруа» (3:0), «Фейеноорд» — «Заря» (1:0) и «Лион» — «Шахтер» (2:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что словенский рефери ФИФА Славко Винчич попал в скандал с кокаином и проститутками.

Фото pressball. by

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