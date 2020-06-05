26.52 / 26.75 29.70 / 30.20
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Судивший Украину арбитр ФИФА показал средний палец темнокожему футболисту (видео)

14:07 5 июня 2020
Андрис Трейманис

Футбольный арбитр ФИФА из Латвии Андрис Трейманис, в свое время судивший матчи с участием «Зари», «Шахтера» и сборной Украины, едва избежал громкого скандала и обвинений в расизме.

На 75-й минуте товарищеского матча между рижскими РФШ и «Ригой» (2:0) рефери удалил с поля темнокожего игрока РФШ Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника. При этом Трейманис вместе с красной карточкой показал ивуарийцу… средний палец. Стоп-кадры трансляции моментально попали в публичное пространство — без соответствующих пояснений. Можно было понять увиденное так, будто уже арбитр оскорбил футболиста, послав его подальше, сообщает pressball.by.

Чтобы доказать свою невиновность, 35-летнему служителю Фемиды пришлось публично объяснить свои действия.

«Я получил много звонков и сообщений, — заявил Андрис Трейманис в ролике, опубликованном на его странице в Facebook. — Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем — его партнерам и тренерам — стало ясно, за что применена красная карточка. Так я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот».

Отметим, что Андрис Трейманис уже в 25 лет стал рефери ФИФА. Украинским болельщикам он памятен по матчам Украина — Словакия (2:1), «Заря» — «Шарлеруа» (3:0), «Фейеноорд» — «Заря» (1:0) и «Лион» — «Шахтер» (2:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что словенский рефери ФИФА Славко Винчич попал в скандал с кокаином и проститутками.

Фото pressball. by

159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Кокшенов

Умер Михаил Кокшенов, звезда комедии "Спортлото-82" (фото)

польские злотые

Пытался провести за границу большую сумму валюты: фото и видео задержания в пункте пропуска “Краковец”

Маша Полякова

Дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда (фото)

Аваков

“Не учите меня, как родину любить”: Аваков в Раде устроил перепалку с нардепом (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер