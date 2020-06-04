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06:13
ФИГУРКА ДНЯ.
"Фарфоровые" истории.
5 июня 2020
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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2011
Скульптор: Francisco Polope
Размер: 56×78 cm
Лимитированная серия 500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Роль актрисы ей была просто уготована судьбой. Судите сами. Её отцом был известный американский киноактёр Йон Войт, а матерью — тоже актриса, хотя и не столь известная, Марселин Бертран. Да и родилась Анджелина Джоли Войт в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в самом эпицентре мировой киноиндустрии. Так что вариантов стать кем-нибудь другим у неё в общем-то было не так уж много. И хотя родители развелись, когда девочке исполнился всего лишь годик, они продолжали вместе заниматься её воспитанием, мечтая сделать из дочки хорошую актрису. И, следует признать, у них это получилось.
Ровно 20 лет назад, в 2020-м году, Анджелина Джоли (от фамилии Войт она решила отказаться ещё в юности) стала обладательницей «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь». К тому времени у неё, молодой 25-летней, но уже весьма популярной голливудской актрисы, было уже три «Золотых глобуса» и престижная премия Гильдии киноактёров США. Но награды её, похоже интересовали меньше всего. А больше всего она интересовалась творчеством и красивыми талантливыми мужчинами.
Анджелина Джоли снималась в фильмах, приносивших ей не только славу, но и большие деньги. Она стала третьей после Джулии Робертс и Кэмерон Диас актрисой, получающей за один фильм более 20 миллионов долларов. Картины с её участием начали называть культовыми. «Лара Крофт — расхитительница гробниц», «Мистер и миссис Смит», «Ложное искушение», «Особо опасен», Превратности любви", «Власть страха», «Малефисента»…
В мае 2000 года она во второй раз вышла замуж — за Билли Боба Торнтона, с которым познакомилась на съёмках комедии Майкла Ньюэлла «Pushing Tin». Но этот брак, как и предыдущий (с Джонни Ли Миллером), продлился недолго. А потом в её жизни наступила эра Брэда Питта. Сначала это была безумная любовь с рождением троих замечательных детей и усыновлением ещё троих. Потом была странная дружба, вызывавшая удивление у знакомых и несколько радовавшая завистников. Да и сейчас, после развода, они продолжают поддерживать отношения и даже вместе участвовать в воспитании подросших детей, постоянно становясь объектами различных слухов и фоторепортажей, сделанных вездесущими папарацци.
Анджелина Джоли очень мужественная женщина, не побоявшаяся сделать публичной свою историю двойной мастэктомии в связи с угрозой рака груди. При этом она бывает весьма сентиментальной, и не стесняется рассказывать о том, что всякий раз, пересматривая свой любимый мультфильм про летающего слонёнка Дамбо, начинает плакать в том месте, где Дамбо впервые пробует летать. А ещё она много времени посвящает работе послом доброй воли ООН, посещая страны третьего мира в рамках гуманитарных миссий.
4 июня ей исполнилось 45 лет. Всего 45, а она уже столько всего успела совершить в своей яркой, красивой, талантливой и, слава Богу, продолжающейся жизни. «Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает записывает это в Книгу судеб и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал». Это сказала Анджелина Джоли. А она знает, о чём говорит…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...