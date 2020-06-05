«Разведусь только с трупом!»: на Полтавщине ревнивый муж сжег жену (фото, видео)

Происшествия

Выяснились некоторые обстоятельства трагедии, случившейся 4 июня в Кременчуге на Полтавщине: муж поджег жену прямо в магазине, где она работала продавцом.

Около 16:00 мужчина зашел в магазин декоративной косметики, парфюмерии и бытовой химии «Фея», расположенный по улице Приходько в Крюковском районе, прихватив с собой канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Улучив момент, когда внутри помещения не было никого, кроме его супруги, он закрыл дверь изнутри и совершил свой жестокий замысел: облив женщину жидкостью, поджег ее…

— Прохожие тут же сообщили о происшествии в полицию, — сообщил начальник ГУ НП в Полтавской области Иван Выговский. — На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение «ТОР», спасатели и медики. На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и работники ГСЧС деблокировали помещение горящего магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, 36-летняя женщина получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и умерла на месте. Полиция задержала 48-летнего злоумышленника.

О том, что привело к трагедии, местному телеканалу «Кременчуцькі новини» рассказала подруга погибшей Ольга. С ее слов, супруги жили вместе два года. Но совместная жизнь не ладилась: муж злоупотреблял алкоголем, был слишком ревнив. Она несколько раз подавала заявление на развод. Потом пара мирилась, и жена забирала заявление. Недавно женщина снова затеяла бракоразводный процесс, наняла адвоката. Это очень разозлило ее мужа, он начал ей угрожать. Свое зло сгонял даже на ее детях: разбил их телефоны.

— Говорил: «Я разведусь только с трупом», — рассказала Ольга. — А подруга радовалась тому, что наконец снова может стать свободной. Я видела ее буквально вчера, она такая радостная была…

Когда случилась трагедия, Ольга почти сразу же оказалась на месте события и видела, как группа захвата выводила злоумышленника из магазина.

— Никогда не забуду его ухмылку, — говорит она. — Вышел радостный, глаза светились от счастья. Стоял и улыбался нам всем. Люди кричали: «Убить его!» А он стоял и улыбался… У погибшей остались круглыми сиротами две дочки — 15 и 10 лет.

По словам начальника отдела коммуникации областной полиции Юрия Сулаева, обгоревший труп продавца в здании полиции был обнаружен только тогда, когда пожарные погасили огонь. Сам поджигатель, находившийся в горящем здании, не пострадал. Действия мужчины квалифицируются по ч. 2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Наказание — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как выяснилось, задержанный не так давно, 19 мая, уже наведывался в магазин к супруге с топором, угрожая ее убить. Тогда его задержали сотрудники охранной фирмы. В отношении него было открыто производство по факту незаконного обращения с холодным оружием. Увы, в это раз все закончилось намного печальней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом шокирующем случае, который произошел на Буковине. Там мужчина зарезал жену и воткнул себе нож в сердце на глазах у своей семилетней дочери.

Фото: ГУ НП в Полтавской области

Видео: «Кременчуцькі новини»

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter