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Шоу-бизнес

Обладательница двух «Оскаров» поранила голову бензопилой

12:07 5 июня 2020
Кейт Бланшетт

51-летняя австралийская актриса, двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт, получила травму головы в результате неаккуратного обращения с бензопилой. Об этом она рассказала в интервью бывшему премьер-министру Австралии Джулии Гиллард.

Инцидент произошел днем раньше — в расположенном в британском графстве Восточный Сассекс особняке, где живет Кейт, ее муж Энрю Эптон и четверо их детей — 18-летний Дэшил, 16-летний Роман, 12-летний Игнатиус и пятилетняя Эдит (девочку супруги удочерили). Семья переехала на постоянное место жительства из Австралии и Британию в 2016 году.

Звезда фильмов «Властелин колец», «Елизавета», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Кэрол» не стала вдаваться в подробности происшествия. «У меня вчера произошел небольшой несчастный случай с бензопилой. Звучит очень, очень волнующе, но на самом деле это не так. Не считая небольшой зарубки на голове, я в порядке». На это, как пишет издание Metro, Гиллард сказала: «Поосторожнее с бензопилой. У вас очень знаменитая голова, и я не думаю, что люди захотят увидеть на ней какие-либо зарубки».

Ранее Кейт решила сделать перерыв в своей карьере сроком на год — чтобы быть рядом со своим старшим сыном, которому предстояли выпускные экзамены. Однако пандемия внесла коррективы в их планы. Школы закрыли. А съемки фильмов приостановили.

Кейт Бланшетт, как писали «ФАКТЫ», регулярно входит в число самых высокооплачиваемых актрис мира.

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