Автобус «Бенфики» забросали камнями: два футболиста попали в больницу (видео)

Спорт

Автобус с футболистами и тренерами 37-кратного чемпиона Португалии «Бенфики» был атакован неизвестными, когда команда поздно вечером возвращалась со стадиона «Да Луш» на базу после поединка чемпионата страны с «Тонделой» (0:0).

Как сообщает издание A Вola, инцидент случился около полвторого ночи. Фанаты, которых не остановил даже полицейский конвой, забросали автобус камнями, в результате чего два легионера команды — немец Юлиан Вайгль и серб Андрия Живкович получили порезы от разбившихся стекол. От греха подальше, пострадавших после оказания первой помощи доставили в больницу для более тщательного осмотра.

Руководство португальской лиги уже сделало официальное заявление по данному инциденту, осудив поступок неизвестных.

В свою очередь, пресс-служба «Бенфики» уточнила, что нападавшие еще не опознаны, но пообещала, что клуб сделает все возможное для установления личностей преступников и привлечения их к ответственности.

Отметим, что «Бенфика», несмотря на потерю двух очков, по-прежнему лидирует в чемпионате Португалии, опережая по дополнительным показателям «Порту» и на 14 очков — идущую третьей «Брагу».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы.

Фото abola. pt

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