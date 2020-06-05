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Шоу-бизнес

Умер Михаил Кокшенов, звезда комедии "Спортлото-82" (фото)

13:33 5 июня 2020
Михаил Кокшенов

В пятницу, 5 июня, в Москве скончался популярный советский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. Причина смерти пока не называется.

Кокшенов прославился в основном благодаря ролям в комедийных фильмах, среди которых наибольшей популярностью пользуются «Спортлото-82», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная».

Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1836 года в Москве. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, после чего работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Служил в Академическом театра имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал сниматься в кино. В 1974 году поступил в Театр-студию киноактера.

Михаил Кокшенов и Михаил Пуговкин в фильме "Спортлото-82"

Кокшенов за свою карьеру снялся более, чем в 100 фильмах. Чаще всего это были комедийные небольшие роли, но они нравились зрителям. У актера было амплуа деревенского простака или глуповатого амбала.

Михаил Кокшенов, Александр Абдулов и Ирина Муравьева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная"

После распада СССР Кокшенов стал одной из заметных фигур в так называемом «кооперативном кино» в России. Он снял в качестве режиссера более десятка коммерческих комедий, привлекая других популярных актеров — Семена Фараду, Савелия Крамарова, Наталью Крачковскую, Леонида Куравлева. Наибольшей известностью пользовалась комедийная трилогия «Русский бизнес», «Русское чудо», «Русский счет».

Актер был женат трижды. Его первой супругой в 1986 году стала стюардесса Нина Вокрош. Михаил был старше нее на 20 лет. У них родилась дочь Алевтина. Сейчас Алевтина Вокрош работает журналисткой. Кокшенов развелся с женой в 1987 году, вскоре после рождения Алевтины.

В том же году он женился на Елене Кокшеновой, которая работала в гостиничном бизнесе, а потом стала ассистенткой режиссера. Участвовала в работе над фильмами, которые снимал Михаил. Они расстались в 2007 году.

Третьей супругой Кокшенова стала предприниматель Наталья Лепехина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного советского и грузинского актера и режиссера Георгия Шенгелаи. Он скончался 17 февраля в возрасте 82 лет.

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