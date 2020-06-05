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Испанского порноактера арестовали по обвинению в убийстве фотографа ядом жабы (фото)
В Испании задержан известный порноактер и режиссер Начо Видаль, а также еще два человека. Как сообщает издание The Guardain, они обвиняются в непредумышленном убийстве работавшего в фэшн-индустрии фотографа Хосе Луиса Абласа. Он скончался в прошлом году в расположенном в Валенсии доме Начо, надышавшись парами яда жабы.
В коже жабы содержится алкалоид буфотенин. Небольшая его доза вызывает психоделический эффект и галлюцинации. Шаманы используют это вещество для вхождения в транс. Считается также, что оно может лечить депрессию и избавляться от чувства тревожности. Однако фотограф превысил дозу. Видаль и другие присутствовавшие не вызвали вовремя скорую помощь. И Аблас скончался.
Расследование продолжалось более 11 месяцев. Ранее 46-летний Начо говорил, что скорбит о смерти друга.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у себя дома найдена мертвой известная порнозвезда.170
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