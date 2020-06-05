26.51 / 26.74 29.68 / 30.18
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Испанского порноактера арестовали по обвинению в убийстве фотографа ядом жабы (фото)

18:50 5 июня 2020
Начо Видаль

В Испании задержан известный порноактер и режиссер Начо Видаль, а также еще два человека. Как сообщает издание The Guardain, они обвиняются в непредумышленном убийстве работавшего в фэшн-индустрии фотографа Хосе Луиса Абласа. Он скончался в прошлом году в расположенном в Валенсии доме Начо, надышавшись парами яда жабы.

В коже жабы содержится алкалоид буфотенин. Небольшая его доза вызывает психоделический эффект и галлюцинации. Шаманы используют это вещество для вхождения в транс. Считается также, что оно может лечить депрессию и избавляться от чувства тревожности. Однако фотограф превысил дозу. Видаль и другие присутствовавшие не вызвали вовремя скорую помощь. И Аблас скончался.

Расследование продолжалось более 11 месяцев. Ранее 46-летний Начо говорил, что скорбит о смерти друга.

Начо Видаль

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у себя дома найдена мертвой известная порнозвезда.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

девочка

Связал, угрожал ножом и изнасиловал: под Днепром задержали мужчину, надругавшегося над двумя школьницами

планета и коронавирус

Коронавирус никуда исчез: в ВОЗ сделали резкое заявление об ослаблении карантина

Начо Видаль

Испанского порноактера арестовали по обвинению в убийстве фотографа ядом жабы (фото)

Бабкин и Кравец

Сергей Бабкин и Елена Кравец восхитили совместной песней (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер