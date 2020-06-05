«Джордж Флойд не умер»: в соцсетях появились безумные слухи о событиях в США

Мир

Массовые протесты, охватившие полмира после убийства темнокожего Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис, оттеснили на второй план пандемию нового коронавируса. Но вот что примечательно, как и в истории с COVID-19, так и в истории с гибелью Флойда тут же появилось множество слухов и фейков, которые стремительно распространяются по соцсетям и порой умышленно или нет, но подхватываются различными СМИ, сбивая с толку миллионы людей, пытающихся разобраться в происходящем. Важно и другое — фейки подогревают акции протеста, потому что многие не верят властям. Известная швейцарская газета Tages-Anzeiger опубликовала 4 июня статью «Флойд жив!» и шесть других фейковых новостей о протестах в США", в которой собрала наиболее популярные на данный момент фейки и конспирологические теории, касающиеся убийства в Миннеаполисе и протестного движения. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой резонансной публикации.

«Когда обстановка накаляется и обостряются протесты, люди становятся особенно восприимчивы к лживым новостям. Это касается и текущих беспорядков в США, начавшихся после смерти Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Сообщения, фотографии, видео стремительно распространяются через социальные сети — даже если они вводят людей в заблуждение или просто-напросто выдуманы. «Комбинация волнующих событий, настойчивое внимание и прежде всего глубокое разделение общества делают эту историю идеальной для бури дезинформации», — заявил Грэм Брук, директор Атлантического совета в Вашингтоне, газете The New York Times. И вот примеры, подтверждающие его точку зрения.

1. Джордж Флойд жив

Версия такова. Флойд жив. Полицейский, который его якобы убил, — актер. Смерть инсценирована. Так, по крайней мере, считает один американский пользователь YouTube, который, по данным издания The New York Times, 29 мая выложил видео, где утверждается именно это.

По данным газеты, этим видео на Facebook поделились более 100 пользователей, преимущественно сторонники конспирологического движения QAnon, которое в свою очередь насчитывает более миллиона приверженцев.

YouTube уже удалил данное видео на том основании, что оно нарушает правила, поскольку содержит призывы расистского содержания. Однако сотни сообщений с текстом «Джордж Флойд не умер» с тех пор разлетаются в Twitter.

2. Штурм Белого дома

Это было бы историческим событием: впервые с 1814 года, когда британцы в ходе Англо-американской войны подожгли Белый дом, демонстранты ворвались в Белый дом. Это, по крайней мере, утверждает один из пользователей Twitter — и немедленно размещает видео, которое якобы должно это подтвердить. Его твит набрал почти 4 тысячи репостов и комментариев.

На самом деле демонстранты подожгли деревянное строение, похожее на Белый дом. Да, президент США Дональд Трамп, похоже, прятался в бункере под Белым домом, однако никто не преуспел в том, чтобы действительно прорваться в резиденцию главы государства.

Спустя некоторое время автор твита исправил себя сам. Он сообщил, что видео изображает штурм не Белого дома, а здания законодательного собрания штата Огайо. Эти сооружения действительно похожи. Отличаются они башней в центре, которой нет в резиденции президента.

Законодательное собрание Огайо находится в столице штата Коламбусе. Действительно, 28 мая протесты там достигли пика. Демонстранты разбили несколько окон и почти ворвались внутрь. Репортаж об этом сделал местный телеканал WCMH-TV. Губернатор Огайо Майк де Вайн, республиканец, осудил нападение и призвал сограждан проводить только мирные акции протеста. «Мы не можем бороться против насилия, используя насилие», — подчеркнул он.

3. Кукловоды

За протестами стоят россияне, а может быть, и антифашисты из движения Antifa. Но это может быть и американский инвестор Джордж Сорос. Поиск виновных в беспорядках начался. Дональд Трамп уже объявил в Twitter о решении запретить Antifa как террористическую организацию, не имея при этом никаких доказательств экстремизма с ее стороны.

На самом деле значительная часть фейковых сообщений о протестах содержит обвинения в адрес Antifa. Как пишет The New York Times со ссылкой на аналитическую компанию Zignal Labs, почти в 600 тыс. из 900 тыс. сообщений в соцсетях в связи с беспорядками упоминалось это движение. При этом распространение данных обвинений, считает исследователь соцсетей Эрин Галлахер, напоминает «хорошо смазанную машину.

Впрочем, отдельные антифашистские аккаунты в Twitter призывали к насилию в протестах. Однако эти аккаунты оказались фейковыми профилями правоэкстремистской группировки, сообщил CNN. Эти профили уже удалены из Twitter.

Наряду с Antifa в обвинениях то и дело мелькает личность Джорджа Сороса. Американской инвестор и филантроп оказался популярен у конспирологов. Создается впечатление, что они готовы обвинять его во всех бедах человечества. Мультимиллиардер является любимым козлом отпущения всех консервативных групп. В соцсетях теории о Соросе как подстрекателе протестов набирают тысячи репостов. Их поддерживает, например, глава департамента сельского хозяйства Техаса Сид Миллер. Недавно республиканец написал в Facebook, что не сомневается в том, что Сорос финансирует эти так называемые «спонтанные протесты». «Речь идет о хорошо управляемой атаке на крупные города Америки с целью нанесения удара по полиции, организации дебошей, грабежей и поджогов зданий», — утверждает Миллер.

Фонд Сороса разместил в Twitter пост, в котором решительно отверг эти обвинения. «Ни фонд, ни его основатель Джордж Сорос не финансируют протестующих», — говорится в заявлении.

В поиске злодеев не обходится, конечно, и без России. Как минимум после президентских выборов 2016 года в США, на которых Трамп был избран президентом, Россия прославилась распространением ложной информации в соцсетях. РФ якобы замешана и в протестах, утверждается в некоторых твитах. Однако пока нет доказательств, которые подтвердили бы эти обвинения, считает команда BBC, проверяющая достоверность информации в соцсетях и СМИ.

4. Отключение связи и большой пожар в Вашингтоне

В Twitter стремительно распространился слух о том, что власти Вашингтона отключили любую телефонную связь, чтобы взять под контроль ситуацию с протестами. Хэштег #DCblackout превратился в национальный тренд, пишет The Washington Post.

А началось все с твита в аккаунте всего с тремя подписчиками. Другие пользователи подхватили фейк. Они сопроводили его фотографиями масштабного пожара возле Монумента Вашингтону (гранитный обелиск, облицованный мрамором, высотой 169 метров, который считается самым высоким в мире. — Ред.). Как выяснилось, это были кадры, взятые из телесериала.

Глава полиции Вашингтона официально заявил, что ничего подобного в городе не происходило. Twitter теперь предпринимает меры против любых пользователей, которые ставят в своих твитах хэштег #DCblackout. Заблокированы уже сотни подобных сообщений, которые активно распространяются как спам. Об этом заявил представитель Twitter Брэндон Боррмен.

5. Среди вандалов есть офицеры полиции

Фото и видео вандала, который крушит витрину магазина в городе Сент-Пол, штат Миннесота, также произвело сенсацию. Сравнивая снимки, один из пользователей Twitter пришел к выводу, что это дело рук офицера полиции. Его твит просмотрели более 100 тысяч пользователей.

Департамент полиции Сент-Пола и руководство конкретного полицейского участка отвергли эти обвинения. Они указывают, что человек, изображенный на видео и фото, никогда не был офицером полиции. «Мы хотим внести полную ясность: это человек не наш офицер», — твердо заявили в департаменте.

6. Арест агента ФБР

В заблуждение вводит и следующее видео. Оно показывает, как два полицейских арестовывают афроамериканца в Миннесоте, там, где был убит Джордж Флойд. Этот человек защищается, утверждая, что его арестовывают только из-за цвета кожи. После того как полицейские заглянули в документы мужчины, они поняли, что задержали не того. Пользователь Twitter утверждает, что этот мужчина — агент ФБР. Видео просмотрели более 7 миллионов человек.

Впрочем, в комментариях пользователь Twitter исправил самого себя и указал профиль мужчины в Instagram. Там он опубликовал видео, которое действительно было снято в Миннесоте, но в июне прошлого года. «Этот инцидент произошел год назад. Полиция Миннесоты была коррумпированной. Даже чертову сигарету нельзя выкурить спокойно», — прокомментировал пострадавший.

Местное отделение полиции в начале июня прокомментировало ситуацию. Оно подтвердило, что мужчина не был агентом ФБР. Сотрудники полиции, очевидно, задержали его, так как он был похож на подозреваемого. Поняв свою ошибку, офицеры тут же отпустили мужчину.

7. Ужас протестов

Горящие дома, грабежи, раненые и мертвые демонстранты. Со стороны о масштабе протестов в США можно судить лишь по кадрам в СМИ. Но чаще всего это кадры ужаса, которые дают ощущение, что в США практически происходит апокалипсис.

Несмотря на то, что во время протестов действительно бывают подобные инциденты — вплоть до гибели людей, часть протестов проходит весьма мирно. К сожалению, фотографии полицейских, обнимающих демонстрантов или иным способом выражающих свою солидарность, практически не попадают в известные крупные газеты. Мы хотим это изменить".

Напомним, что протесты в США начались после убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе офицером полиции. Массовые беспорядки, вспыхнувшие в Миннеаполисе, быстро перекинулись на другие города Соединенных Штатов.

«ФАКТЫ» также писали, что президент США Дональд Трамп назвал участников массовых акций протеста «домашними террористами» и даже рассматривал возможность использования танков и вертолетов против демонстрантов.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Sven Hoti, Tages-Anzeiger)

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