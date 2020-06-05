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Происшествия

Смерть ребенка в детсаду в Запорожье: горе-няню отправили под арест

15:23 5 июня 2020
суд

Суд в Запорожье арестовал хозяйку нелегального детского сада, где 29 мая умерла годовалая девочка. Жительница Запорожья, организовавшая мини-сад в своей квартире, ближайшие 60 суток проведет в СИЗО.

51-летней владелице нелегального детсада предъявлены подозрения по особо тяжкой статье — умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, трагедия в Запорожье случилась утром 29 мая. Родители оставили годовалую дочь в так называемом мини-саду в квартире по ул. Авраменко. Спустя несколько часов родители срочно были вызваны обратно, потому что ребенок перестал дышать. Прибывшая около 11 часов «скорая помощь» констатировала смерть девочки. Причиной стало попадание содержимого желудка в дыхательные пути. Предполагается, что ребенок плакал, это спровоцировало рвоту, и девочка захлебнулась.

Следствие установило, что владелица частного детсада не оформляла разрешения на подобную деятельность. Себя она рекламировала как круглосуточную няню и размещала объявления на популярной в городе интернет-площадке.

Пролить свет на истинные причины смерти ребенка помогли записи с камер наблюдения в квартире. Часть записей была уничтожена, но некоторые удалось восстановить. После того, как с видео ознакомились следователи, горе-няня стала подозреваемой не в причинении смерти по неосторожности, а в умышленном убийстве.

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Смерть ребенка в детсаду в Запорожье: горе-няню отправили под арест

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