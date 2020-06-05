Скандал с ядом: Чехия высылает двух сотрудников посольства России

Мир

Чехия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Праге. Оба они должны будут покинуть чешскую территорию в самое ближайшее время. О принятом решении объявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции 5 июня. Он подтвердил, что решение о высылке дипломатов связано с недавним «рициновым скандалом».

В Чехии осознают, что Москва, скорее всего, предпримет зеркальные меры и отправит на родину двоих сотрудников чешской дипломатической миссии. Тем не менее, от принятого решения Прага отказываться не собирается.

О «рициновом» деле в Праге заговорили весной 2020 года. По информации чешских СМИ, в апреле в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб и привез в чемодане смертельно опасный яд рицин. Токсин мог предназначаться для пражских политиков, вызвавших недовольство Москвы.

СМИ Чехии утверждали, что с опасным грузом в Прагу приехал и.о. главы «Россотрудничества» в Чехии. Считается, что рицин мог предназначаться для троих чешских политиков: мэра Праги, главы пражского района Прага-6 и старосты района Прага-Ржепорые. Указанные лица сейчас находятся под усиленной охраной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Праги был инициатором переименования площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Глава района Прага-6 прямо ответственен за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Староста Прага-Ржепорые поддержал установку мемориальной доски и памятника солдатам Русской освободительной армии.

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