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Советник председателя Сумского облсовета предложил Владимиру Зеленскому назначить его главой Киевской ОГА
Советник председателя Сумского областного совета и общественный деятель Игорь Гец обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому, в котором предложил рассмотреть вопрос относительно его назначения председателем Киевской областной государственной администрации. Об этом Игорь Гец сообщил на своей странице в Facebook.
«Последний год, живя в Киеве я вижу, как ситуация в городе и области приближается к катастрофической. Это связано прежде всего с тотальным нарушением законодательства со стороны органов местной власти в целом и Киевского ОГА в частности по реализации государственной региональной политики», — говорится в письме.
Также в письме Гец отметил, что сейчас в украинских судах рассматривается семь дел, в которых он (Игорь Гец. — Авт.) судится с Киевской ОГА и Кабмином с требованием прекратить противоправную деятельность и действовать в соответствии с законами Украины по реализации государственной региональной политики. Но пока эти судебные дела будут рассматривать Киевская область и ее населенные пункты и дальше будут оставаться без надлежащего социально-экономического и инфраструктурного развития и в некоторых случаях будут двигаться в направлении будущих коллапсов.
«Поэтому я, услышав слова президента Владимира Зеленского о „кадровом голоде“, решил обратиться к нему с предложением относительно моего назначения председателем Киевской областной государственной администрации. Уверен, что смогу на этой должности, как опытный специалист обеспечить качественное, достойное развитие Киевского региона, согласно законам Украины и потребностей жителей Киевщины», — написал Гец в письме президенту.
Напомним, 20 мая во время пресс-конференции президент Зеленский жаловался журналистам на кадровый голод. А 27 мая 2020 президент Украины Владимир Зеленский освободил Алексея Чернышева с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности Василия Володина.64
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