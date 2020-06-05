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Заковывали, привязывали к кроватям и избивали: в Одессе задержана группа лжереабилитологов
В ходе операции, проведенной в Киевском районе Одессы полицейским спецназом и сотрудниками департамента по борьбе с торговлей людьми, задержана группа злоумышленников, выдававших себя за сотрудников некоего реабилитационного центра. Пленники этого странного «заведения» освобождены .
Как рассказали в полиции, здесь под предлогом оказания помощи насильно удерживали нарко- и алкозависимых граждан.
«В частном домостроении организовали, без соответствующих разрешений и лицензий, фиктивный реабилитационный центр. Сюда под предлогом реабилитации помещались лица с наркотической или алкогольной зависимостью, где их принудительно удерживали и „лечили“ за деньги, полученные обманным путем от родственников пациентов. Самовольно покинуть центр они не могли, поскольку находились под круглосуточным наблюдением персонала», — уточнили в полиции.
С «пациентами» обходились очень жестко. Помимо того, что их удерживали насильно, к ним применяли меры физического воздействия: привязывали к кроватям, били
На стене висели предупредительные объявления: «За брошенный окурок — штраф 1 тыс. грн. Для непонятливых будут применены меры физического воздействия», «Посещения родственников ограничены».
Правоохранители изъяли учредительные документы организации, документацию на лиц, проходивших «реабилитацию», а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности. А именно: веревки, металлические цепи, наручники, смирительные рубашки, резиновые палки, пистолеты, расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, долговые расписки, деньги, другие предметы.
По подозрению в незаконном лишении свободы людей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое участников группы. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проводятся следственно-розыскные действия, выясняется круг сообщников задержанных.
Напомним, ранее в Ровенской области объявили о подозрении 21 злоумышленникам, которые обеспечивали функционирование на территории сразу двух регионов сети так называемых реабилитационных центров, пациентов которых принуждали к бесплатному труду.
Также «ФАКТЫ» писали о подобном центре в Житомирской области, где в рабстве держали иностранца.
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