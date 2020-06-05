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Политика

Мы требуем от президента Зеленского встречи с инвесторами, — Карл Стурен

18:09 5 июня 2020
Владимир Зеленский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Переговоры между инвесторами и правительством о проблеме «зеленого» тарифа ведутся с прошлого года, но до сих пор решение проблемы не найдено.

Инвесторы в сектор альтернативной энергетики просят о встрече с президентом для решения проблемы «зеленого» тарифа. Об этом заявил шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в «зеленую» энергетику Карл Стурен.

«Мы обращаемся к президенту, просим его помочь „разрулить“ эту ситуацию. Очевидно, что, кроме него, никто уже не может этого сделать. И личное мое мнение, если я был бы на месте президента, я, наверное, посмотрел бы, какие из моих членов команды украсят мой имидж, а кто портит мой имидж», — сказал Стурен.

Он также сообщил, что переговоры между инвесторами и правительством ведутся с прошлого года, но до сих пор решение проблемы не найдено.

«И министерство, и премьер-министр действительно пытаются с нами последние 1,5 месяца найти компромисс. Все слышали, что есть меморандум. Меморандум практически готов к подписанию. А есть другие игроки в виде господина Геруса и большинства сейчас комитета энергетики, который реально системно ставит нам палки в колеса в этом процессе», — объяснил Стурен.

Пресс-конференция инвесторов прошла на фоне скандала с перепиской главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса и члена комитета Андрея Жупанина (оба — фракция «Слуга народа»). В смс-переписке была зафиксированы журналистами оскарбления в адрес инвесторов в «зеленую» энергетику.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению проблемы «зеленого» тарифа.

В свою очередь иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение «зеленых» тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ.

Также инвесторы вывели вопрос обсуждения меморандума на уровень МВФ. Их позицию поддержали послы восьми стран-партнеров Украины в письме, адресованном Офису президента и Кабмину.

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