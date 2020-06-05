Происшествия

Связал, угрожал ножом и изнасиловал: под Днепром задержали мужчину, надругавшегося над двумя школьницами

В Каменском полиция вышла на след насильника, надругавшегося над двумя школьницами 11 и 12 лет. Мужчину искали полтора месяца, сейчас подозреваемый задержан и 4 июня помещен в СИЗО.

Задержанный оказался местным жителем, ранее судимым. На счету 41-летнего гражданина тюремные сроки за изнасилование, угрозу убийством, грабежи и разбои.

Вычислить подозреваемого помог фоторобот, составленный со слов пострадавших. Ориентировки были разосланы в подразделения полиции и СМИ. К расследованию, кроме оперативников, подключились кинолог со служебной собакой, а также подразделение аэроподдержки.

Напомним, преступление против двух девочек в Каменском было совершено 18 апреля. Мужчина, угрожая ножом, связал несовершеннолетних и изнасиловал их. Преступник сбежал, захватив с собой личные вещи девочек.

Как сообщали «ФАКТЫ», еще одного подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Киеве. Жертвой 41-летнего мужчины стала 10-летняя школьница.

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