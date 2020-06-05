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Коронавирус никуда исчез: в ВОЗ сделали резкое заявление об ослаблении карантина
Страны мира постепенно отменяют карантин из-за COVID-19, но глобальная пандемия не закончилась. Коронавирус все еще остается угрозой. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.
«Пока в мире не исчезнет вирус, ничего еще не закончено, — предупреждает представитель ВОЗ. — Все меры, о которых мы говорили, по-прежнему нужно соблюдать. Это касается социальной дистанции в один метр, мытья рук, избегания прикосновений (грязными руками) ко рту, носу и глазам».
Заявление ВОЗ появилось на фоне массовых акций протеста в США. Всемирная организация здравоохранения объясняет, что протестующим стоит принять все меры предосторожности, чтобы самому не заразиться и не заразить других коронавирусом.
«Мы видели людей, которые чувствовали необходимость выйти на улицу и выразить свои чувства, но мы просим их помнить: все равно защищайте себя и других. Коронавирус повсюду, защищайте себя и других», — призывает Харрис.
Напомним, ранее в ВОЗ признали, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Европе в целом и отдельно в Украине стабилизировались.141
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