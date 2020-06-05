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Украина

Во Львове проводили в последний путь известного композитора Мирослава Скорика (фото, видео)

19:04 5 июня 2020
скорик

Во Львове 5 июня проводили в последний путь выдающегося композитора Мирослава Скорика. Народного артиста и Героя Украины знали как автора симфоний, музыки к театральным постановкам и кино, организатора музыкальных фестивалей.

По давней традиции, траурную процессию сопровождали аплодисменты, адресованные маэстро.

скорик

Аплодировали люди на улицах Львова, участники церемонии прощания в Соборе Святого Юра и траурного кортежа.

скорик

Похоронили Мирослава Скорика на Лычаковском кладбище, где упокоились выдающиеся львовяне.

скорик

Напомним, Мирослав Скорик скончался 1 июня, не дожив до своего 82-летия. Перед прощальной церемонией во Львове траурные мероприятия в память о народном артисте состоялись в Киеве.

Фото city-adm.lviv.ua

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