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Во Львове проводили в последний путь известного композитора Мирослава Скорика (фото, видео)
Во Львове 5 июня проводили в последний путь выдающегося композитора Мирослава Скорика. Народного артиста и Героя Украины знали как автора симфоний, музыки к театральным постановкам и кино, организатора музыкальных фестивалей.
По давней традиции, траурную процессию сопровождали аплодисменты, адресованные маэстро.
Аплодировали люди на улицах Львова, участники церемонии прощания в Соборе Святого Юра и траурного кортежа.
Похоронили Мирослава Скорика на Лычаковском кладбище, где упокоились выдающиеся львовяне.
Напомним, Мирослав Скорик скончался 1 июня, не дожив до своего 82-летия. Перед прощальной церемонией во Львове траурные мероприятия в память о народном артисте состоялись в Киеве.
Фото city-adm.lviv.ua89
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?