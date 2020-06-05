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Происшествия

«Минирование» моста в Киеве: подозреваемому изменили меру пресечения

19:51 5 июня 2020
псевдо минер моста метро

Житель Киевской области, угрожавший взорвать 1 июня столичный мост Метро, будет переведен в специальное медицинское учреждение. Такое решение принял суд, учитывая склонность мужчины к опасному поведению.

Как сообщает УНН, решение суда о содержании подследственного в СИЗО было пересмотрено на заседании 5 июня. Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец уточнила, что аргументом стало неадекватное поведение мужчины и его склонность к суициду. Под медицинским наблюдением подследственному предстоит пробыть как минимум до 29 июля.

Напомним, 1 июня в Киеве на мосту Метро был задержан 32-летний мужчина, который угрожал взорвать мост. Принесенный гражданином «взрывпакет» оказался муляжом.

Объясняя свои мотивы, «минер» ссылался на сложные жизненные обстоятельства. Гражданина отправили под арест на два месяца, но с возможностью выйти под залог 315 тыс. гривен.

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