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В Киеве маршрутчик оскорбил жену погибшего бойца АТО: детали скандала (видео)
В Киеве ветеранскому сообществу снова пришлось разбираться с хамом-маршрутчиком. Водитель отказал во льготном проезде вдове погибшего военного Дмитрия Годзенко. Женщину грубо оскорбили, обругали матом. Маршрутчик дал понять, что норму закона о льготах выполнять не намерен.
Сын Дмитрия Годзенко Алексей вместе с ветеранами и активистами прибыли к метро «Бориспольская», чтобы разобраться с хамом. Туда же приехал директор фирмы-перевозчика. Он принес извинения и сообщил, что водитель уже уволен. Мужчина написал заявление «по собственному желанию», а у руководителя автопредприятия не было причин не подписывать документ. Сам водитель-хам на конечную маршрута не явился.
Активисты Союза ветеранов войны с Россией намерены все равно лично встретиться с водителем, особенно если он снова устроиться работать на маршрутку.
Напомним, 49-летний военнослужащий Дмитрий Годзенко погиб весной 2016 года в районе села Зайцево, когда враг обстрелял позиции из 120-миллиметровых минометов. Украинский военнослужащий был удостоен ордена «За мужество» III степени. Похоронили защитника Украины в Киеве.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года был принят закон, увеличивающий штрафы за отказ в перевозке льготных категорий граждан. Тем не менее, ветеранам все равно приходится стыкаться с самоуправством водителей маршруток.31
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