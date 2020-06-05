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В сети появилось видео сокрушительного удара по боевикам на Донбассе
Известный волонтер Роман Доник показал видео, как на Донбассе был уничтожен минометный расчет оккупантов. Из 120-миллиметрового миномета враг обстреливал позиции украинской армии. В результате точного удара миномет был уничтожен, наемникам также не удалось убежать.
Напомним, ранее волонтер показал видео, снятое с высоты, как в «зеленке» на линии фронта была уничтожена огневая позиция боевиков. Еще одна вражеская позиция была атакована с беспилотника и ликвидирована.345
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