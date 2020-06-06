Спасайте мир красотой: жена Цекало показала упругую грудь под мокрой футболкой

Шоу-бизнес

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин, на которой он тайно женился в прошлом году, обожает эпатировать публику «обнаженными» фотографиями.

Девушка без стеснения выкладывает в общий доступ пикантные снимки — на этот раз она показала грудь.

Так, вчера, в пятницу, Дарина выложила в своем Instagramкадр из ванной комнаты, на котором лежит на полу в мокрой футболке, через которую просвечивается зона декольте.

Пикантный снимок знаменитость сопроводила философским высказыванием за авторством Чарльза Буковски о том, что спасти мир можно, выручив из беды хотя бы одного человека, все остальное — романтика или политика.

В комментариях пользователи выражают признательность Дарине, указывая, что до спасения мира им, конечно, далеко, но она «спасла их вечер» — увидев фото девушки с просвечивающейся грудью, им «стало легче и светлее» на душе.

Кроме того, фолловеры традиционно выражают восхищение красотой жены Цекало, которая моложе его на 30 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что художница Дарина не только любит сверкать интимными частями тела, но и в таком виде обычно занимается творчеством, рисуя, опять-таки обнаженную натуру.

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