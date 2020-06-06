Общество и люди

Православная церковь призвала христиан не заниматься йогой: в чем причина

Православная церковь Греции выступила с неожиданным заявлением против йоги. Священный синод церкви считает, что телесно-духовные практики в йоге несовместимы с христианством, и в жизни верующего человека таким занятиям не должно быть места.

В своем заявлении Священный синод Православной церкви Греции напомнил, что йога — это не просто популярные физические упражнения, а фундаментальная основа индуистской религии. Зная контекст, философия йогов воспринимается совершенно иначе, потому и вступает в противоречия с христианским вероучением.

Свою позицию по поводу йоги Священный синод напомнил после того, как в греческих СМИ предложили использовать древние индийские техники медитации как элемент борьбы с коронавирусом. Подразумевалось, что йога не вылечит, но поможет расслаблению и снятию стресса в период массовой нервозности.

В Православной церкви Греции по этому поводу повторили тезис митрополита Арголидского Нектария. Он еще в прошлом году подробно объяснял, что «йога — это не физические упражнения, а акт поклонения», потому и несовместима с христианством.

По данным профильной международной федерации, во всем мире йогу практикуют около 300 миллионов человек. В Индии собрана база данных всех традиционных поз йоги.

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