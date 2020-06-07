Спорт

Чемпион мира Джошуа появился на публике на костылях: что произошло (фото)

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, 30-летний британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), который в марте самоизолировался после визита к королеве, принял участие в протесте Black Lives Matter в Уотфорде. При этом знаменитый боксер сначала передвигался на электроскутере, а затем шел со всеми на костылях.

«Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет — это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений», — цитирует Metro представителя команды Джошуа.

Напомним, что в мире проходят демонстрации против расовой дискриминации. Они были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого обращения полиции во время задержания.

Отметим, что Энтони Джошуа должен был встретиться 20 июня на ринге с болгарином Курбатом Пулевым, но бой перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул себе пояса.

Фото Рейтер, Metro



18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter