- 08:44 Чемпион мира Джошуа появился на публике на костылях: что произошло
- 08:42 В Киеве прохожие спасли 10-летнюю девочку, оказавшуюся под завалом песка
- 08:08 Задержался в мясном отделе: Зеленский под охраной скупился в киевском магазине
- 07:56 Спасет ли «масочная дипломатия» Китай от последствий истории с коронавирусом?
- 07:34 Лето пришло и осталось: синоптики обещают украинцам жару
- 07:18 День Святой Троицы: традиции и запреты праздника
- 00:21 Троица 2020: поздравления, открытки, смс
- 06.06 23:03 Под Киевом авто раздавило песочницу, в которой играли дети
- 06.06 22:27 Почем нары? Минюст затеял большую распродажу тюрем
- 06.06 21:54 Умерла актриса из "Основного инстинкта" и сериала "Друзья"
- 06.06 21:31 «Последние данные тревожны»: Степанов обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
- 06.06 21:14 «Шахтер» в голевой перестрелке победил «Десну» в Киеве: видеообзоры матчей УПЛ
Чемпион мира Джошуа появился на публике на костылях: что произошло (фото)
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, 30-летний британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), который в марте самоизолировался после визита к королеве, принял участие в протесте Black Lives Matter в Уотфорде. При этом знаменитый боксер сначала передвигался на электроскутере, а затем шел со всеми на костылях.
«Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет — это мера предосторожности по рекомендации врача. Потом его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений», — цитирует Metro представителя команды Джошуа.
Напомним, что в мире проходят демонстрации против расовой дискриминации. Они были спровоцированы смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого обращения полиции во время задержания.
Отметим, что Энтони Джошуа должен был встретиться 20 июня на ринге с болгарином Курбатом Пулевым, но бой перенесли из-за пандемии коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул себе пояса.
Фото Рейтер, Metro
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!