26.50 / 26.68 29.68 / 30.07
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов (фото)

14:27 7 июня 2020
Джеймс Харден

Олимпийский чемпион Лондона и чемпион мира-2014 в составе сборной США, знаменитый баскетболист клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден однажды потратил огромную сумму в стриптиз-клубе за одну ночь. Как рассказал ведущий Джамал Клей в подкасте Джо Баддена, баскетболист оставил в заведении 1 миллион долларов.

Благодарные хозяева оценили щедрость звезды НБА, вывесив под потолком в клубе майку баскетболиста с 13-м номером.

Кстати, в свое время один из болельщиков провел «исследование» и заметил странную тенденцию. Статистика Хардена ухудшается в городах, где есть хорошие стрип-клубы. Так, в Торонто, где клубы не очень, он играет лучше, чем в Майами, где эти клубы одни из лучших в стране.

Джеймс Харден завсегдатай сприптиз-клубов в США

Отметим, что 30-летний Джеймс Харден может позволить себе сорить деньгами, ведь только в прошлом году американец заработал 47,8 млн долларов, заняв в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира 17-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда НБА Пол Пирс рассказал, как получил 11 ножевых ранений.

Фото Getty Images, Playmaker HQ

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Джеймс Харден

Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов (фото)

Межигорье

Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»

Сергей Скрипаль

Скандально известного шпиона Скрипаля обнаружили в Новой Зеландии

лечение коронавируса

«Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер