Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов (фото)

Спорт

Олимпийский чемпион Лондона и чемпион мира-2014 в составе сборной США, знаменитый баскетболист клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден однажды потратил огромную сумму в стриптиз-клубе за одну ночь. Как рассказал ведущий Джамал Клей в подкасте Джо Баддена, баскетболист оставил в заведении 1 миллион долларов.

Благодарные хозяева оценили щедрость звезды НБА, вывесив под потолком в клубе майку баскетболиста с 13-м номером.

Кстати, в свое время один из болельщиков провел «исследование» и заметил странную тенденцию. Статистика Хардена ухудшается в городах, где есть хорошие стрип-клубы. Так, в Торонто, где клубы не очень, он играет лучше, чем в Майами, где эти клубы одни из лучших в стране.

Джеймс Харден завсегдатай сприптиз-клубов в США

Отметим, что 30-летний Джеймс Харден может позволить себе сорить деньгами, ведь только в прошлом году американец заработал 47,8 млн долларов, заняв в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира 17-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда НБА Пол Пирс рассказал, как получил 11 ножевых ранений.

Фото Getty Images, Playmaker HQ

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter