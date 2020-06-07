- 15:56 Шевченко сделал заявление о дальнейшей судьбе в сборной Украины
- 14:53 Скандально известного шпиона Скрипаля обнаружили в Новой Зеландии
- 14:33 Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»
- 14:32 На трассе под Одессой из-за лопнувшего колеса погиб водитель и пострадал ребенок
- 14:27 Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов
- 13:58 Таки побили: "слуги народа" подтвердили факт нападения на их нардепа
- 13:48 Минздрав ослабил карантин еще для трех областей
- 12:43 "Полная самодеятельность": Степанов объяснил, должны ли родители покупать антисептики и маски для детсадов
- 12:29 Среди заболевших — пятимесячный ребенок: Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве
- 12:15 «Лечить вас будет некому»: коронавирус вызвал коллапс в Харьковской инфекционной больнице
- 12:07 Проблема не решена: на границе с Польшей по-прежнему огромные очереди без дистанции и масок
- 12:03 Не Стамбул и не Москва: УЕФА определился с местом проведения решающей стадии ЛЧ
Олимпийский чемпион за одну ночь спустил в стриптиз-клубе миллион долларов (фото)
Олимпийский чемпион Лондона и чемпион мира-2014 в составе сборной США, знаменитый баскетболист клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден однажды потратил огромную сумму в стриптиз-клубе за одну ночь. Как рассказал ведущий Джамал Клей в подкасте Джо Баддена, баскетболист оставил в заведении 1 миллион долларов.
Благодарные хозяева оценили щедрость звезды НБА, вывесив под потолком в клубе майку баскетболиста с 13-м номером.
Кстати, в свое время один из болельщиков провел «исследование» и заметил странную тенденцию. Статистика Хардена ухудшается в городах, где есть хорошие стрип-клубы. Так, в Торонто, где клубы не очень, он играет лучше, чем в Майами, где эти клубы одни из лучших в стране.
Джеймс Харден завсегдатай сприптиз-клубов в США
Отметим, что 30-летний Джеймс Харден может позволить себе сорить деньгами, ведь только в прошлом году американец заработал 47,8 млн долларов, заняв в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира 17-е место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда НБА Пол Пирс рассказал, как получил 11 ножевых ранений.
Фото Getty Images, Playmaker HQ403
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Малюська признался, что государство не в состоянии контролировать захваченное «евромайдановцами» «Межигорье»
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!