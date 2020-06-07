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Спорт

Есть порох в пороховницах: украинский чемпион мира поразил мастерством в 50 лет (видео)

17:53 7 июня 2020
Олег Матвеев

На странице footballuatv в Instagram появилось видео, на котором бывший форвард киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Олег Матвеев продемонстрировал, что не утратил футбольное мастерство спустя годы после завершения профессиональной карьеры.

«Показываю один раз! Один», — гласит подпись к видео, на котором 50-летний Олег Матвеев мастерски отправил мяч пяткой в багажник автомобиля, стоя спиной к машине.

«Красава! Я тоже попробую», «Мотя — лучший!!!», «Это мог бы быть я, но у меня нет «Мицубиси», — пишут подписчики в сити.

Отметим, что двукратный обладатель Кубка Украины Олег Матвеев в составе юношеской сборной Советского Союза стал в 1987 году чемпионом мира в Канаде, а в 1997-м нападающий в футболке «Шахтера» выиграл бомбардирскую гонку чемпионата страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент «Динамо» Игорь Суркис бросил вызов футболистам и тренерам «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»

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