Роскошный гол украинца Зубкова приблизил команду Реброва к чемпионскому титулу (видео)

Спорт

Будапештский «Ференцварош», возглавляемый украинским специалистом Сергеем Ребровым, после домашней победы над «Диошдьером» (3:0) еще на шаг приблизился к завоеванию второго подряд «золота» чемпионата Венгрии по футболу. За пять туров до финиша подопечные экс-футболиста и тренера киевского «Динамо» опережают идущий вторым «Фехервар» на 9 очков.

Настоящим украшением поединка «Ференцварош» — «Диошдьер» стал шикарный гол при счете 1:0 23-летнего украинского полузащитника Александра Зубкова, который в возобновившемся сезоне записал в свой актив 10 мячей (9 из них в чемпионате страны) и 10 голевых передач в 37 сыгранных поединках во всех турнирах.

Напомним, что до перехода в «Ференцварош» в мае прошлого года Зубков защищал цвета «Шахтера» и «Мариуполя».

Добавим, что в игре против «Диошдьера» за «Ференцварош» играл еще один украинец — Игорь Харатин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ребров выиграл у руля «Ференцвароша» шестой трофей в своей тренерской карьере.

Фото Twitter ФК «Ференцварош»

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